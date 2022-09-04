Ринок житла мертвий – в Україні рекордно впала кількість угод з нерухомістю

За 3 місяці кількість угод упала приблизно у 8 разів

Кожен український нотаріус за квітень-червень зареєстрував у середньому по 4 угоди на ринку нерухомості, рахуючи разом із купівлею-продажем землі.

За 3 місяці майже 5 тисяч українських нотаріусів зареєстрували трохи більше 20 тисяч угод із купівлі-продажу нерухомості. Такі дані наводить платформа "Опендатабот".

Протягом квітня, травня та червня поточного року було оформлено 9417 угод про придбання квартир. Це 13% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Дещо більше угод за цей період нотаріуси оформили з купівлі-продажу земельних ділянок — 11 060. Це майже 16% торішніх показників за другий квартал.

При цьому ціни на нерухомість в Україні впали щонайменше на 30%, а подекуди і на всі 50-55%, залежно від місця розташування нерухомості та її довоєнної ціни. Правда, при цьому власники рідко погоджуються знижувати ціну більш ніж на 15%, що і веде до такої малої кількості угод на ринку нерухомості.

"Цінова невизначеність зараз — понад 30%, а власники за інерцією скидають 10-15% від цін "я так купував" і на велику знижку йти не готові", — пояснює "Телеграфу" ситуацію, що склалася на ринку, експерт з нерухомості Михайло Артюхов.

Тим не менш, ця ситуація не заважає окремим забудовникам піднімати ціни на своє житло.