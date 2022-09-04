Рынок жилья мертв – в Украине рекордно упало число сделок с недвижимостью

За 3 месяца число сделок упало примерно в 8 раз

Каждый украинский нотариус за апрель-июнь зарегистрировал в среднем по 4 сделки на рынке недвижимости, считая вместе с куплей-продажей земли.

За 3 месяца почти 5 тысяч украинских нотариусов зарегистрировали чуть более 20 тысяч сделок по купле-продаже недвижимости. Такие данные приводит платформа "Опендатабот".

В течение апреля, мая и июня текущего года было оформлено 9417 соглашений о приобретении квартир. Это 13% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году.

Несколько больше сделок за этот период нотариусы оформили по купле-продаже земельных участков — 11 060. Это почти 16% прошлогодних показателей за второй квартал.

При этом цены на недвижимость в Украине упали минимум на 30%, а кое-где и на все 50-55%, в зависимости от места расположения недвижимости и ее довоенной цены. Правда, при этом владельцы редко соглашаются снижать цену более чем на 15%, что и ведет к столь малому количеству сделок на рынке недвижимости.

"Ценовая неопределенность сейчас — более 30%, а владельцы по инерции скидывают 10-15% от цен "я так покупал" и на большую скидку идти не готовы", — объясняет "Телеграфу" сложившуюся ситуацию на рынке, эксперт по недвижимости Михаил Артюхов.

Тем не менее эта ситуация не мешает отдельным застройщикам поднимать цены на свое жилье.