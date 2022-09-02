«Киевгорстрой» поднял цены – подорожает ли жилье в столице? Прогноз экспертов

Могут ли вырасти цены на рынке при отсутствии спроса на товар — эксперт спрогнозировал последствия решений "Киевгорстроя" для рынка

С 1 сентября столичная девелоперская компания "Киевгорстрой" поднимает цены на свои строящиеся объекты. Об этом заявила директор Департамента продаж и маркетинга Татьяна Маркова.

Подорожание объяснили войной и вызванной ею во многом инфляцией, в частности ростом цен на строительные материалы более чем на 30%, горюче-смазочные материалы и другое.

Однако другие участники рынка, несмотря на заявленный "Киевгорстроем" объективный характер роста цен, не спешат в свою очередь повышать цены. В комментарии "Телеграфу" участники рынка говорят — вряд ли имеет смысл поднимать цены, когда спроса на жилье в Украине по-прежнему крайне мало и рост цен его явно не повысит.

"Киевгорстрой" регулярно заявляет о росте цен на свои объекты, но потом часто начинает акции или делает большие скидки, что привлекает инвесторов вкладываться в строительство жилья. Такой себе способ привлечь деньги в собственное строительство. Не думаю, что это вызовет рост цен на жилье на всем рынке", — заявил "Телеграфу" эксперт по недвижимости Михаил Артюхов.

Вместе с тем заработать на недвижимости можно не только как инвестор, вкладывая в строительство будущего жилья, но и на сдаче в аренду, для чего потребуется порядка 25 тысяч долларов стартового капитала.