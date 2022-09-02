«Київміськбуд» підняв ціни – чи подорожчає житло у столиці? Прогноз експертів

Чи можуть зрости ціни на ринку за відсутності попиту на товар — експерт спрогнозував наслідки рішень "Київміськбуду" для ринку

З 1 вересня столична девелоперська компанія "Київміськбуд" піднімає ціни на свої об’єкти, що будуються. Про це заявила директор Департаменту з продажу та маркетингу Тетяна Маркова.

Подорожчання пояснили війною та викликаною нею багато в чому інфляцією, зокрема зростанням цін на будівельні матеріали більш ніж на 30%, паливно-мастильні матеріали та інше.

Проте інші учасники ринку, незважаючи на заявлений "Київміськбудом" об’єктивний характер зростання цін, не поспішають, у свою чергу, підвищувати ціни. У коментарі "Телеграфу" учасники ринку кажуть — навряд чи є сенс піднімати ціни, коли попиту на житло в Україні, як і раніше, вкрай мало і зростання цін його явно не підвищить.

"Київміськбуд" регулярно заявляє про зростання цін на свої об’єкти, але потім часто розпочинає акції або робить великі знижки, що приваблює інвесторів вкладатись у будівництво житла. Такий собі спосіб залучити гроші у власне будівництво. Не думаю, що це викличе зростання цін на житло на всьому ринку", — заявив "Телеграфу" експерт з нерухомості Михайло Артюхов.

Водночас заробити на нерухомості можна не лише як інвестор, вкладаючи у будівництво майбутнього житла, а й на здачі в оренду, для чого потрібно близько 25 тисяч доларів стартового капіталу.