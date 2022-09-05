Що відбувається з цінами на оренду житла у Львові – скільки коштує винайняти квартиру чи хостел на добу

Найдешевше житло у Львові коштуватиме 200 гривень за ніч

Львів під час війни став місцем притулку багатьох великих IT-компаній, і саме у цьому місті часто зустрічаються із родинами, які перебувають за кордоном, українські військовослужбовці.

Все це вплинуло на вартість короткострокової оренди житла в столиці Західної України, пише РБК-Україна.

Як повідомляє сайт в залежності від типу житла, оренда коштуватиме:

місце у хостелі на ніч починається від 200 грн (у Києві ціна від 150 грн), номер у хостелі від 550 грн;

ціна на оренду кімнати у Львові стартує від 250 грн.;

подобова оренда квартири стартує від 450–600 грн на добу. Квартири преміум сегмента (в центрі з гарним ремонтом) — від 900 грн.;

за номер у невеликих готелях із двоспальним ліжком доведеться віддати від 720 гривень на добу за двох гостей. Але це скоріше везіння. У люксових готелях у центрі міста стандартний двомісний номер може коштувати від 1700 гривень.

Водночас Львів та область втратили лідерство серед місць, у яких українці найчастіше шукають житло в оренду. Тепер це Київ, куди українці намагаються заселитися у півтора рази частіше, ніж раніше.