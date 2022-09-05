Что происходит с ценами на аренду жилья во Львове – сколько стоит снять квартиру или хостел на сутки

Самое дешевое жилье во Львове обойдется в 200 гривен за ночь

Львов во время войны стал местом пристанища многих крупных IT-компаний, и именно в этом городе часто встречаются с семьями, которые находятся за границей, украинские военнослужащие.

Все это отразилось на стоимости краткосрочной аренды жилья в столице Западной Украины, пишет РБК-Украина.

Как сообщает сайт в зависимости от типа жилья, аренда будет стоить:

место в хостеле на ночь начинается от 200 грн (в Киеве цена от 150 грн), номер же в хостеле от 550 грн;

цена на аренду комнаты во Львове стартует от 250 грн;

посуточная аренда квартиры стартует от 450-600 грн в сутки. Квартиры же премиум сегмента (в центре с красивым ремонтом) — от 900 грн.;

за номер в небольших отелях с двуспальной кроватью придется отдать от 720 гривен в сутки за двоих гостей. Но это скорее везенье. В люксовых отелях в центре города стандартный двухместный номер может стоить от 1700 гривен.

Вместе с тем, Львов и область утратили лидерство среди мест в которых украинцы чаще всего ищут жилье в аренду. Теперь это Киев, куда украинцы стараются заселиться в полтора раза чаще чем прежде.