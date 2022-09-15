Тройная оплата, только местным: какие сложности есть с арендой жилья на Западной Украине
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Проанализировали, что происходит сейчас на рынке недвижимости на Западной Украине
Война вынудила миллионы украинцев покинуть родные дома и отправиться в более безопасные места, — некоторые получили приют за границей, другие же перебираются в более безопасные районы в пределах Украины. По данным на конец августа, в стране уже порядка 7 миллионов внутренних переселенцев. Однако не всем им просто найти себе убежище. Пока одни бесплатно готовы предоставить жилплощадь беженцам, другие наоборот повышают цены на аренду и ставят условия.
"Телеграф" проанализировал имеющиеся в сети объявления о сдаче бюджетных квартир стоимостью до 10 тысяч гривен на Западной Украине, и нашел в них интересное.
Цены растут
Незадолго до вторжения и сразу после начала войны цены на аренду на Западной Украине подскочили почти вдвое, после чего они несколько упали, однако все равно остаются значительно выше довоенных.
Эксперты указывают, что к зиме цены снова могут еще подняться.
При этом если обычно при аренде без риелтора оплачивают первый и последний месяц, в Черновцах один из арендодателей заявил о "тройной" оплате.
"Только для местных"
Такую пометку, к сожалению, часто теперь можно встретить в объявлениях.
Много таких объявлений в Ровно, Тернополе, Львове, Луцке, Хмельницком, — арендодатели прямо пишут, что отдают предпочтение жителям города или области, не приезжим.
Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как выглядят самые дорогие пентхаусы Киева.