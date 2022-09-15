Тройная оплата, только местным: какие сложности есть с арендой жилья на Западной Украине

Проанализировали, что происходит сейчас на рынке недвижимости на Западной Украине

Война вынудила миллионы украинцев покинуть родные дома и отправиться в более безопасные места, — некоторые получили приют за границей, другие же перебираются в более безопасные районы в пределах Украины. По данным на конец августа, в стране уже порядка 7 миллионов внутренних переселенцев. Однако не всем им просто найти себе убежище. Пока одни бесплатно готовы предоставить жилплощадь беженцам, другие наоборот повышают цены на аренду и ставят условия.

"Телеграф" проанализировал имеющиеся в сети объявления о сдаче бюджетных квартир стоимостью до 10 тысяч гривен на Западной Украине, и нашел в них интересное.

Цены растут

Незадолго до вторжения и сразу после начала войны цены на аренду на Западной Украине подскочили почти вдвое, после чего они несколько упали, однако все равно остаются значительно выше довоенных.

Эксперты указывают, что к зиме цены снова могут еще подняться.

При этом если обычно при аренде без риелтора оплачивают первый и последний месяц, в Черновцах один из арендодателей заявил о "тройной" оплате.

"Только для местных"

Такую пометку, к сожалению, часто теперь можно встретить в объявлениях.

Много таких объявлений в Ровно, Тернополе, Львове, Луцке, Хмельницком, — арендодатели прямо пишут, что отдают предпочтение жителям города или области, не приезжим.

Объявление о сдаче квартиры во Львове

Объявление о сдаче квартиры в Хмельницком

Объявление о сдаче квартиры в Черновцах

Объявление о сдаче квартиры в Луцке

Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как выглядят самые дорогие пентхаусы Киева.