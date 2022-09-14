Очень богато и престижно: как выглядят самые дорогие квартиры в Киеве

Потянуть такую недвижимость может только очень тугой кошелек

Красиво жить не запретишь, — уверены некоторые в Киеве, и пока средняя цена на квартиры в украинской столице колеблется в пределах нескольких миллионов гривен, некоторые апартаменты стоят много миллионов долларов США.

"Телеграф" оценил обстановку на киевском рынке недвижимости и собрал несколько самых дорогих и богатых вариантов.

Самые элитные квартиры, как известно, находятся в жилом комплексе Diamond Hill на улице Ивана Мазепы в Печерском районе Киева.

ЖК Diamond Hill находится в самом элитном районе Киева

Оформление всего комплекса очень впечатляет

На DOM.RIA сейчас продают сразу несколько разных квартир в этом ЖК, самая дорогая 8-комнатная квартира площадью в тысячу квадратов стоит целых $15 миллионов (больше 600 млн грн по нынешнему курсу).

Также предлагают 9-комнатную на 931 квадрат за $7,365 млн и 7-комнатную на 585 квадратов за $7 млн.

Как выглядят все эти апартаменты внутри, продавцы не показывают.

Зато на сайте застройщика самый дорогой вариант стоит $10 млн, — пентхаус занимает последние этажи на площади в 1000 квадратов и имеет потрясающий вид из окна. Один лишь нюанс — придется вложить еще миллионы в ремонт.

Квартира находится под самым куполом жилого комплекса

В помещениях голые стены

В ходе ремонта будет где разогнаться фантазии

Из окон открывается прекрасный обзор на весь Киев

Также застройщик предлагает 3-комнатную резиденцию на 375 квадратов на 13 этаже Diamond Hill за $7,5 млн (более 300 млн гривен). Она уже оформлена и очень впечатляет.

Такой стиль подойдет не каждому

Еще один потрясающий вариант недвижимости в Киеве, — пентхаус на последних этажах ЖК "Статус Град" на Днепровской набережной. 5-комнатная квартира занимает 416 квадратов, имеет авторский дизайн и великолепный вид на Днепр.

Стоит такое счастье $6,15 млн (около 250 млн гривен).

Квартира уже имеет интересный дизайн

Оформление выглядит очень уютно

Из окон прекрасный вид на Киев

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине обезопасили инвестиции в строительство жилья.