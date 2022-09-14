Очень богато и престижно: как выглядят самые дорогие квартиры в Киеве
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Потянуть такую недвижимость может только очень тугой кошелек
Красиво жить не запретишь, — уверены некоторые в Киеве, и пока средняя цена на квартиры в украинской столице колеблется в пределах нескольких миллионов гривен, некоторые апартаменты стоят много миллионов долларов США.
"Телеграф" оценил обстановку на киевском рынке недвижимости и собрал несколько самых дорогих и богатых вариантов.
Самые элитные квартиры, как известно, находятся в жилом комплексе Diamond Hill на улице Ивана Мазепы в Печерском районе Киева.
На DOM.RIA сейчас продают сразу несколько разных квартир в этом ЖК, самая дорогая 8-комнатная квартира площадью в тысячу квадратов стоит целых $15 миллионов (больше 600 млн грн по нынешнему курсу).
Также предлагают 9-комнатную на 931 квадрат за $7,365 млн и 7-комнатную на 585 квадратов за $7 млн.
Как выглядят все эти апартаменты внутри, продавцы не показывают.
Зато на сайте застройщика самый дорогой вариант стоит $10 млн, — пентхаус занимает последние этажи на площади в 1000 квадратов и имеет потрясающий вид из окна. Один лишь нюанс — придется вложить еще миллионы в ремонт.
Также застройщик предлагает 3-комнатную резиденцию на 375 квадратов на 13 этаже Diamond Hill за $7,5 млн (более 300 млн гривен). Она уже оформлена и очень впечатляет.
Еще один потрясающий вариант недвижимости в Киеве, — пентхаус на последних этажах ЖК "Статус Град" на Днепровской набережной. 5-комнатная квартира занимает 416 квадратов, имеет авторский дизайн и великолепный вид на Днепр.
Стоит такое счастье $6,15 млн (около 250 млн гривен).
Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине обезопасили инвестиции в строительство жилья.