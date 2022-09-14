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Очень богато и престижно: как выглядят самые дорогие квартиры в Киеве

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Киев может предложить ряд элитных квартир и пентхаусов Новость обновлена 14 сентября 2022, 11:15
Киев может предложить ряд элитных квартир и пентхаусов

Потянуть такую недвижимость может только очень тугой кошелек

Красиво жить не запретишь, — уверены некоторые в Киеве, и пока средняя цена на квартиры в украинской столице колеблется в пределах нескольких миллионов гривен, некоторые апартаменты стоят много миллионов долларов США.

"Телеграф" оценил обстановку на киевском рынке недвижимости и собрал несколько самых дорогих и богатых вариантов.

Самые элитные квартиры, как известно, находятся в жилом комплексе Diamond Hill на улице Ивана Мазепы в Печерском районе Киева.

ЖК Diamond Hill Киев
ЖК Diamond Hill находится в самом элитном районе Киева
ЖК Diamond Hill Киев
Оформление всего комплекса очень впечатляет

На DOM.RIA сейчас продают сразу несколько разных квартир в этом ЖК, самая дорогая 8-комнатная квартира площадью в тысячу квадратов стоит целых $15 миллионов (больше 600 млн грн по нынешнему курсу).

Также предлагают 9-комнатную на 931 квадрат за $7,365 млн и 7-комнатную на 585 квадратов за $7 млн.

Как выглядят все эти апартаменты внутри, продавцы не показывают.

Зато на сайте застройщика самый дорогой вариант стоит $10 млн, — пентхаус занимает последние этажи на площади в 1000 квадратов и имеет потрясающий вид из окна. Один лишь нюанс — придется вложить еще миллионы в ремонт.

Пентхаус ЖК Diamond Hill Киев
Квартира находится под самым куполом жилого комплекса
Пентхаус ЖК Diamond Hill Киев
В помещениях голые стены
Пентхаус ЖК Diamond Hill Киев
В ходе ремонта будет где разогнаться фантазии
Пентхаус ЖК Diamond Hill Киев
Из окон открывается прекрасный обзор на весь Киев

Также застройщик предлагает 3-комнатную резиденцию на 375 квадратов на 13 этаже Diamond Hill за $7,5 млн (более 300 млн гривен). Она уже оформлена и очень впечатляет.

Квартира в Diamond Hill Киев
Такой стиль подойдет не каждому
Квартира в Diamond Hill Киев

Еще один потрясающий вариант недвижимости в Киеве, — пентхаус на последних этажах ЖК "Статус Град" на Днепровской набережной. 5-комнатная квартира занимает 416 квадратов, имеет авторский дизайн и великолепный вид на Днепр.

Стоит такое счастье $6,15 млн (около 250 млн гривен).

Пентхаус на Днепровской набережной ЖК Статус Град Киев
Квартира уже имеет интересный дизайн
Пентхаус на Днепровской набережной ЖК Статус Град Киев
Оформление выглядит очень уютно
Пентхаус на Днепровской набережной ЖК Статус Град Киев
Из окон прекрасный вид на Киев

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине обезопасили инвестиции в строительство жилья.

Теги:
#Недвижимость #Киев #Жилье #Квартиры #Пентхаус