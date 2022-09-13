Инвесторам жилья обещают безопасность вложений – каких изменений ждать на строительном рынке

Теперь вкладывать деньги в строительство жилья будет безопаснее

Президент на днях подписал закон о гарантировании имущественных прав на жилье, построенное в будущем.

Верховная Рада еще в середин августа приняла законопроект №5091, которым предлагается сделать строительный рынок более безопасным для инвесторов и не позволить повториться жилищным пирамидам.

Как сообщает сайт новостроев ЛУН, главным в данном законе следует считать введение понятия "специальное имущественное право", под которым понимается право на недостроенный объект строительства.

Так, будущий владелец квартиры, заключая договор инвестирования средств в квартиру на стадии строительства, получает все документы о принадлежащей ему квартире и тем самым может не опасаться "двойной продажи", что его квартиру намеренно или по ошибке продадут другому.

Более того, даже заключать договора с покупателями квартир застройщик не может до тех пор, пока не получит все необходимые документы на строительство, и не оформит права на будущие квартиры. Причем последнее возможно будет сделать только если перед этим оформлены все разрешения на строительство.

При этом застройщик обязан информировать потенциальных покупателей о том, сколько квартир в доме уже проданы.

Кроме того, застройщику запретят строить жилые дома только за счет инвесторов и обяжут вкладывать собственные средства, тем самым стимулируя его завершать строительство.

Вообще же строительный рынок жилья в Украине ожидает множество нововведений, которые сделают новое жилье в стране дороже, но и безопаснее.