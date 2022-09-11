Новостройки в Украине подорожают – будет действовать новый закон

Рост цен составит минимум 10-15%

Агрессия рф против Украины выявила значительный недостаток жилья – его неустойчивость и опасность в случае ведения боевых действий. С этой целью в мае был разработан и поступил в ВР законопроект №7398, которым предлагается в будущем строить жилые дома с числом жильцов более 50 человек, бомбоубежищами.

Согласно требованиям закона, застройщики обязаны оборудовать все объекты с постоянным проживанием более 50 человек, укрытиями для жильцов. Эту функцию можно реализовать двумя путями:

созданием подземного бомбоубежища для всех жильцов, вероятнее всего на основе подземного паркинга;

создания в каждой квартире персональных укрытий или "комнат страха" из расчета 3-5 квадратных метров на каждого жильца.

По мнению соучредителя и управляющего партнера компании INSPI Development Владимира Семенцова, более вероятным механизмом реализации станут именно подземные паркинги, оборудованные также как бомбоубежища, поскольку "комнаты страха" в том же Израиле строятся из расчета на защиту от куда менее мощных обстрелов чем те, которые испытывают на себе украинские города.

Результатом создания таких бомбоубежищ, по словам эксперта, будет удорожание квартир примерно на 10-15%, которые будут заложены в цену квартир.

22 августа закон был подписан президентом Владимиром Зеленским, а на полное его вступление в силу понадобятся три года.