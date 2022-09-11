Новобудови в Україні подорожчають – діятиме новий закон

Зростання цін становитиме мінімум 10-15%

Агресія Росії проти України виявила значний недолік житла — його нестійкість і небезпека у разі ведення бойових дій. З цією метою у травні було розроблено та надійшов до ВР законопроект №7398, яким пропонується в майбутньому будувати житлові будинки з кількістю мешканців понад 50 осіб, бомбосховищами.

Відповідно до вимог закону, забудовники зобов’язані обладнати всі об’єкти з постійним проживанням понад 50 осіб, укриттями для мешканців. Цю функцію можна реалізувати двома шляхами:

створенням підземного бомбосховища для всіх мешканців, найімовірніше на основі підземного паркінгу;

створення у кожній квартирі персональних укриттів чи "кімнат страху" з розрахунку 3-5 квадратних метрів на кожного мешканця.

На думку співзасновника та керуючого партнера компанії INSPI Development Володимира Семенцова, вірогіднішим механізмом реалізації стануть саме підземні паркінги, обладнані також як бомбосховища, оскільки "кімнати страху" в тому ж Ізраїлі будуються з розрахунку на захист від значно менших обстрілів, ніж ті, які зазнають. на собі українські міста.

Результатом створення таких бомбосховищ, за словами експерта, буде подорожчання квартир приблизно на 10-15%, які будуть закладені у ціну квартир.

22 серпня закон був підписаний президентом Володимиром Зеленським, а на повне його набуття чинності знадобляться три роки.