Інвесторам житла обіцяють безпеку вкладень – яких змін чекати на будівельному ринку

Тепер вкладати гроші у будівництво житла буде безпечніше

Президент днями підписав закон про гарантування майнових прав на житло, збудований у майбутньому.

Верховна Рада ще в середині серпня ухвалила законопроект №5091, яким пропонується зробити будівельний ринок безпечнішим для інвесторів і не дозволити повторитися житловим пірамідам.

Як повідомляє сайт новобудов ЛУН, головним у цьому законі слід вважати запровадження поняття "спеціальне майнове право", під яким розуміється право на недобудований об’єкт будівництва.

Так, майбутній власник квартири, укладаючи договір інвестування коштів у квартиру на стадії будівництва, отримує всі документи про квартиру, що належить йому, і тим самим може не побоюватися "подвійного продажу", що його квартиру навмисно або помилково продадуть іншому.

Більше того, навіть укладати договори з покупцями квартир забудовник не може доти, доки не отримає всі необхідні документи на будівництво, та не оформить права на майбутні квартири. Причому останнє можна буде зробити лише якщо перед цим оформлені всі дозволи на будівництво.

При цьому забудовник зобов’язаний інформувати потенційних покупців, скільки квартир у будинку вже продано.

Крім того, забудовнику заборонять будувати житлові будинки лише за рахунок інвесторів та зобов’яжуть вкладати власні кошти, тим самим стимулюючи його завершувати будівництво.

Взагалі ж на будівельний ринок житла в Україні чекає безліч нововведень, які зроблять нове житло в країні дорожчим, але й безпечнішим.