Дуже багато і престижно: як виглядають найдорожчі квартири у Києві
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Потягнути таку нерухомість може тільки дуже тугий гаманець
Файно жити не заборониш, — упевнені деякі в Києві, і доки середня ціна на квартири в українській столиці коливається в межах кількох мільйонів гривень, деякі апартаменти коштують багато мільйонів доларів США.
"Телеграф" оцінив обстановку на київському ринку нерухомості та зібрав кілька найдорожчих та найбагатших варіантів.
Найелітніші квартири, як відомо, знаходяться у житловому комплексі Diamond Hill на вулиці Івана Мазепи у Печерському районі Києва.
На DOM.RIA зараз продають відразу кілька різних квартир у цьому ЖК, найдорожча 8-кімнатна квартира площею тисячу квадратів коштує цілих $15 мільйонів (більше 600 млн грн за нинішнім курсом).
Також пропонують 9-кімнатну на 931 квадрат за $7,365 млн та 7-кімнатну на 585 квадратів за $7 млн.
Як виглядають усі ці апартаменти усередині, продавці не показують.
Зате на сайті забудовника найдорожчий варіант коштує $10 млн, — пентхаус займає останні поверхи на площі 1000 квадратів і має чудовий краєвид з вікна. Один лише нюанс — доведеться вкласти ще мільйони у ремонт.
Також забудовник пропонує 3-кімнатну резиденцію на 375 квадратів на 13 поверсі Diamond Hill за $7,5 млн (понад 300 млн гривень). Вона вже оформлена та дуже вражає.
Ще один приголомшливий варіант нерухомості в Києві — пентхаус на останніх поверхах ЖК "Статус Град" на Дніпровській набережній. 5-кімнатна квартира займає 416 квадратів, має авторський дизайн та чудовий краєвид на Дніпро.
Коштує таке щастя $6,15 млн. (близько 250 млн. гривень).
Як повідомляв "Телеграф", раніше в Україні убезпечили інвестиції в будівництво житла.