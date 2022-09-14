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Дуже багато і престижно: як виглядають найдорожчі квартири у Києві

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Київ може запропонувати низку елітних квартир та пентхаусів Новина оновлена 14 вересня 2022, 11:15
Київ може запропонувати низку елітних квартир та пентхаусів

Потягнути таку нерухомість може тільки дуже тугий гаманець

Файно жити не заборониш, — упевнені деякі в Києві, і доки середня ціна на квартири в українській столиці коливається в межах кількох мільйонів гривень, деякі апартаменти коштують багато мільйонів доларів США.

"Телеграф" оцінив обстановку на київському ринку нерухомості та зібрав кілька найдорожчих та найбагатших варіантів.

Найелітніші квартири, як відомо, знаходяться у житловому комплексі Diamond Hill на вулиці Івана Мазепи у Печерському районі Києва.

ЖК Diamond Hill Київ
ЖК Diamond Hill знаходиться у найелітнішому районі Києва
ЖК Diamond Hill Київ
Оформлення всього комплексу дуже вражає

На DOM.RIA зараз продають відразу кілька різних квартир у цьому ЖК, найдорожча 8-кімнатна квартира площею тисячу квадратів коштує цілих $15 мільйонів (більше 600 млн грн за нинішнім курсом).

Також пропонують 9-кімнатну на 931 квадрат за $7,365 млн та 7-кімнатну на 585 квадратів за $7 млн.

Як виглядають усі ці апартаменти усередині, продавці не показують.

Зате на сайті забудовника найдорожчий варіант коштує $10 млн, — пентхаус займає останні поверхи на площі 1000 квадратів і має чудовий краєвид з вікна. Один лише нюанс — доведеться вкласти ще мільйони у ремонт.

Пентхаус ЖК Diamond Hill Київ
Квартира знаходиться під куполом житлового комплексу
Пентхаус ЖК Diamond Hill Київ
У приміщеннях голі стіни
Пентхаус ЖК Diamond Hill Київ
У ході ремонту є де розігнатися фантазії
Пентхаус ЖК Diamond Hill Київ
З вікон відкривається чудовий вид на весь Київ

Також забудовник пропонує 3-кімнатну резиденцію на 375 квадратів на 13 поверсі Diamond Hill за $7,5 млн (понад 300 млн гривень). Вона вже оформлена та дуже вражає.

Квартира в Diamond Hill Київ
Такий стиль підійде не кожному
Квартира в Diamond Hill Київ

Ще один приголомшливий варіант нерухомості в Києві — пентхаус на останніх поверхах ЖК "Статус Град" на Дніпровській набережній. 5-кімнатна квартира займає 416 квадратів, має авторський дизайн та чудовий краєвид на Дніпро.

Коштує таке щастя $6,15 млн. (близько 250 млн. гривень).

Пентхаус на Дніпровській набережній ЖК Статус Град Київ
Квартира вже має цікавий дизайн
Пентхаус на Дніпровській набережній ЖК Статус Град Київ
Оформлення виглядає дуже затишно
Пентхаус на Дніпровській набережній ЖК Статус Град Київ
З вікон чудовий краєвид на Київ

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Україні убезпечили інвестиції в будівництво житла.

Теги:
#Нерухомість #Київ #Житло #Квартири #Пентхаус