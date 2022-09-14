Дуже багато і престижно: як виглядають найдорожчі квартири у Києві

Потягнути таку нерухомість може тільки дуже тугий гаманець

Файно жити не заборониш, — упевнені деякі в Києві, і доки середня ціна на квартири в українській столиці коливається в межах кількох мільйонів гривень, деякі апартаменти коштують багато мільйонів доларів США.

"Телеграф" оцінив обстановку на київському ринку нерухомості та зібрав кілька найдорожчих та найбагатших варіантів.

Найелітніші квартири, як відомо, знаходяться у житловому комплексі Diamond Hill на вулиці Івана Мазепи у Печерському районі Києва.

ЖК Diamond Hill знаходиться у найелітнішому районі Києва

Оформлення всього комплексу дуже вражає

На DOM.RIA зараз продають відразу кілька різних квартир у цьому ЖК, найдорожча 8-кімнатна квартира площею тисячу квадратів коштує цілих $15 мільйонів (більше 600 млн грн за нинішнім курсом).

Також пропонують 9-кімнатну на 931 квадрат за $7,365 млн та 7-кімнатну на 585 квадратів за $7 млн.

Як виглядають усі ці апартаменти усередині, продавці не показують.

Зате на сайті забудовника найдорожчий варіант коштує $10 млн, — пентхаус займає останні поверхи на площі 1000 квадратів і має чудовий краєвид з вікна. Один лише нюанс — доведеться вкласти ще мільйони у ремонт.

Квартира знаходиться під куполом житлового комплексу

У приміщеннях голі стіни

У ході ремонту є де розігнатися фантазії

З вікон відкривається чудовий вид на весь Київ

Також забудовник пропонує 3-кімнатну резиденцію на 375 квадратів на 13 поверсі Diamond Hill за $7,5 млн (понад 300 млн гривень). Вона вже оформлена та дуже вражає.

Такий стиль підійде не кожному

Ще один приголомшливий варіант нерухомості в Києві — пентхаус на останніх поверхах ЖК "Статус Град" на Дніпровській набережній. 5-кімнатна квартира займає 416 квадратів, має авторський дизайн та чудовий краєвид на Дніпро.

Коштує таке щастя $6,15 млн. (близько 250 млн. гривень).

Квартира вже має цікавий дизайн

Оформлення виглядає дуже затишно

З вікон чудовий краєвид на Київ

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Україні убезпечили інвестиції в будівництво житла.