Війна — день 202: ЗСУ продовжують розвивати наступ, але росіяни посилюють опір

Оперативно про головне 13 вересня

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну триває вже 202 дні. За даними української сторони, з початку контрнаступу ЗСУ, що розпочався на початку вересня, вдалося звільнити майже 6 тисяч квадратних кілометрів, що становить майже 1% від міжнародної визнаної території України (603 тис. кв км). Однак росіяни, які до цього поспіхом тікали від наступаючих українських військ, починають приходити до тями і займати оборону. Також продовжуються і ракетні обстріли мирних українських міст та критичної інфраструктури.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 13 вересня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 На азербайджано-вірменському кордоні знову дуже неспокійно. Місцеві жителі повідомляють про сильні вибухи та перестрілку військ двох країн із застосуванням великокаліберної артилерії.

Нагадаємо, про події 10 вересня можна прочитати у зведенні: "Війна — день 199: ЗСУ розвивають успіх на Харківщині, а у росіян істерика"

А з даними за 11 вересня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 200: росіяни тікають від ЗСУ, Запорізька АЕС зупинена"

Що відбувалося в Україні 12 вересня читайте у трансляції: "Війна — день 201: окупанти в паніці тікають від ЗСУ, але посилюють терор мирних жителів".