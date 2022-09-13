Без бензину, в очікуванні ЗСУ: що зараз відбувається в окупованому Донецьку

Судячи з усього, з району багато хто біжить

На тлі успішного контрнаступу Збройних сил України у Харківській та Херсонській областях занепокоїлися й окупанти українського Донецька.

Останню добу російські пропагандисти все частіше почали говорити про підготовку наступу українських військових на Донецьк.

Вранці 12 серпня проросійський канал "Типичный Донецк" повідомив, що у Петрівському районі Донецька у кілька разів посилилася активність українських безпілотників, що може говорити про підготовку контратакуючих дій.

Подібні повідомлення розповсюджували і ввечері 12 вересня, — пропагандисти заявили, що два батальйони ЗСУ йдуть з Вугледара на Мар’їнку і хочуть у перспективі взяти Донецьк в оточення.

Крім того, цікаво, що на донецьких заправках уже протягом кількох днів проблеми з паливом, бензин зник, газ подорожчав. На деяких АЗС бензин є, проте він продається по талонах.

Так виглядають заправки у Донецьку

Повідомляється, що дефіцит бензину викликаний затримкою вагонів у дорозі та ажіотажним попитом.

Ось як виглядають черги за бензином у районі:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як українські військові ще на крок наблизилися до визволення Херсона.