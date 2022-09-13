Без бензину, в очікуванні ЗСУ: що зараз відбувається в окупованому Донецьку
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Судячи з усього, з району багато хто біжить
На тлі успішного контрнаступу Збройних сил України у Харківській та Херсонській областях занепокоїлися й окупанти українського Донецька.
Останню добу російські пропагандисти все частіше почали говорити про підготовку наступу українських військових на Донецьк.
Вранці 12 серпня проросійський канал "Типичный Донецк" повідомив, що у Петрівському районі Донецька у кілька разів посилилася активність українських безпілотників, що може говорити про підготовку контратакуючих дій.
Подібні повідомлення розповсюджували і ввечері 12 вересня, — пропагандисти заявили, що два батальйони ЗСУ йдуть з Вугледара на Мар’їнку і хочуть у перспективі взяти Донецьк в оточення.
Крім того, цікаво, що на донецьких заправках уже протягом кількох днів проблеми з паливом, бензин зник, газ подорожчав. На деяких АЗС бензин є, проте він продається по талонах.
Повідомляється, що дефіцит бензину викликаний затримкою вагонів у дорозі та ажіотажним попитом.
Ось як виглядають черги за бензином у районі:
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як українські військові ще на крок наблизилися до визволення Херсона.