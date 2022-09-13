Окупанти втрачають позиції на Харківщині, а ЗСУ просуваються до Чорнобаївки: свіжі карти боїв

Російські солдати у деяких районах змушені просити про можливість добровільно здатися в полон

Різке просування українських військовослужбовців на кількох ділянках фронту заважає втілитись у життя більшості планів російських загарбників. Успіхи нашої армії в Харківській області є величезними, але не менш радісні звістки приходять і з півдня України. Так, маючи можливість встановити контроль над Киселівкою, ЗСУ наближаються до знаменитої Чорнобаївки, яка занапастила не один десяток ворожих солдатів, і, відповідно, Херсону. Більше того, в деяких районах ворог самостійно готовий здаватися в полон, не влаштовуючи додаткових боїв.

Більше деталей про нинішню ситуацію на фронті розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни, показавши карти боїв на ранок 13 вересня. Армія рф, до речі, зазнає не лише великих фізичних втрат, а й отримала завдяки українському контрнаступу непоправний удар по моральному стану.

Фахівці зазначають: успіхи ЗСУ на Харківщині та легке просування вглиб Луганської області можуть зупинити розгортання новосформованих російських підрозділів. Все тому, що противник не має змоги зміцнити нову лінію фронту, через що вимушений відступати все далі і далі. Непроста ситуація і на півдні країни, де з кожним днем стає дедалі менше російських військових баз та складів із боєкомплектами. Це погіршує позиції російських окупантів і дозволяє українським захисникам звітувати про нові перемоги та звільнені населені пункти.

Карта боїв в Україні 13 вересня

Харківщина

Напередодні ЗСУ закріпили свої досягнення у Харківській області. Відомо, що нашим військовим вдалося відновити контроль над населеними пунктами у північно-східній частині регіону на лінії Веселе-Вовчанськ. Також повідомляється про деокупацію Дворчини, Тернової, Богородичного та Святогірська.

Карта боїв за Харків 13 вересня

Варто додати, що повернення Ізюму під синьо-жовтий прапор дозволяє зменшити кількість обстрілів траси Ізюм-Слов’янськ. Принаймні за останню добу арта практично не була задіяна поблизу дороги Е-40, яка була дуже важливою для противника. При цьому сам Слов’янськ, на жаль, все ще лишається на лінії вогню.

Цілком можливо, що на деякий час росіянам допоможе зміцнення на берегах Оскола. Водночас ворог зазнає серйозних втрат, намагаючись передислокуватися на територію Луганської області. Тут є багато своїх проблем: їм довелося залишити Сватове; на виїздах зі Станиці Луганської та Щастя помічені затори з машин. Найімовірніше, "насиджені місця" намагаються залишити прибулі сюди росіяни, а також місцеві колаборанти.

Донбас

Донецька область продовжує бути зосередженням серйозних боїв. ЗСУ минулої доби змогли відбити спроби атак росіян поряд з Бахмутом та Авдіївкою, велися активні обстріли вздовж нинішньої лінії розмежування.

Карта боїв на Донбасі 13 вересня

Повідомляється, що найбільш активним районом військового протистояння залишається район на схід від Гуляйполя. Деякі джерела стверджують, нібито українські захисники найближчим часом можуть розпочати контрнаступ у районі Вугледару, але офіційних підтверджень поки що не надходило.

Південь України

Минулої доби, судячи з супутникових знімків, українській армії вдалося просунутися ще ближче до Херсона. Найімовірніше, росіянам довелося відступити від Киселівки, що за 15 кілометрів від обласного центру. Якщо це виявиться правдою, то ЗСУ опиняться максимально близько від позицій ворога в Чорнобаївці. У разі втечі російських солдатів із цього напряму можливість організувати захист північно-західних околиць Херсона у противника буде мізерно мала.

Карта боїв за Херсон 13 вересня

Більше того, як уже згадувалося, напередодні до українських захисників звернулися представники деяких російських підрозділів. Вони вимагають можливості капітулювати, отримавши захист відповідно до норм міжнародного права. Цілком імовірно, що до такого рішення їх підштовхнули серйозні успіхи ЗСУ на багатьох напрямках фронту.

Також відомо про прорив лінії оборони росіян на відстань від 4 до 12 кілометрів поблизу Каховки. Поки що офіційно відрапортовано про звільнення 13 населених пунктів, серед яких Високопілля, Білогірка, Миролюбівка та Нововознесенське. Тривають прицільні удари української армії по скупченнях сили противника, а також складах з боєприпасами на всіх тимчасово окупованих територіях півдня України.

На Запоріжжі не проводиться жодних додаткових наземних атак з боку росіян. Ворог використовує лише вогневу міць, продовжуючи кошмарити мирне населення Дніпропетровської області за допомогою обстрілів із захопленого ними берега Дніпра.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, якими є матеріальні втрати російських окупантів на Харківщині за часів українського контрнаступу. Спойлер — кількість та вартість кинутої ворогом техніки приємно вражає.

Також ми писали, що на півдні активно працюють партизани. Так, наприклад, у Херсоні напередодні стався вибух у будинку відомої колаборантки, яка тісно співпрацювала з росіянами.