У Херсоні підірвали будинок відомої колаборантки: подробиці

Відому херсонську колаборантку намагалися ліквідувати

У тимчасово окупованому Херсоні стався замах на життя колаборантки Тетяни Томіліної, яку окупанти призначили на посаду "глави" державного університету (ХДУ).

Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на місцевих мешканців, у квартирі Томіліної пролунав вибух, після чого на місці події бачили машину швидкої допомоги та "поліцейських".

Видання "Міст" з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє, що після цього пособниця окупантів потрапила до лікарні у тяжкому стані, а її охоронець загинув на місці.

До початку вторгнення Томіліна обіймала посаду голови академічного ліцею імені Мішукова при Херсонському держуніверситеті. Після 2015 року неодноразово була помічена на поширенні російських фейків, у тому числі й про "американські біолабораторії".

Після початку окупації міста з іншою колаборанткою Тетяною Кузьмич і у супроводі російських військових штурмувала будівлю ХДУ та взяли там у заручники проректора ВНЗ. Після цього росіяни призначили її "ректором" університету.

Як повідомлялося раніше, 12 вересня російські ЗМІ розповсюдили інформацію про смерть гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо, проте пізніше цю інформацію вони видалили.