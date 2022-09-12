В Херсоне взорвали дом известной коллаборантки: подробности

Известную херсонскую коллаборантку пытались ликвидировать

Во временно оккупированном Херсоне произошло покушение на жизнь коллаборантки Татьяны Томилиной, которую оккупанты назначили на должность "главы" государственного университета (ХГУ).

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на местных жителей, в квартире Томилиной прозвучал взрыв, после чего на месте происшествия видели машину скорой помощи и "полицейских".

Издание Мост со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что после этого пособница оккупантов попала в больницу в тяжелом состоянии, а ее охранник погиб на месте.

До начала вторжения Томилина занимала пост главы академического лицея имени Мишукова при Херсонском госуниверситете. После 2015 года неоднократно была замечена на распространении российских фейков, в том числе и об "американских биолабораториях".

После начала оккупации города с другой коллаборанткой Татьяной Кузьмич и в сопровождении российских военных штурмовала здание ХГУ и взяли там в заложники проректора ВУЗа. После этого россияне назначили ее "ректором" университета.

Как сообщалось ранее, 12 сентября российские СМИ распространили информацию о смерти гауляйтера Херсонщины Владимира Сальдо, однако позже эту информацию они удалили.