Даже приспешники предателя начали выражать соболезнования по поводу смерти Сальдо, а затем стерли сообщения

В понедельник, 12 сентября, российские СМИ "похоронили" гауляйтера Херсонщины Владимира Сальдо, который в июле пережил покушение, а затем неожиданно заболел и оказался на больничной койке в токсикологическом отделении клиники Склифосовского в Москве. Пока украинцы активно обсуждали уход на тот свет предателя Украины, пропагандисты по неизвестным причинам удалили информацию о его смерти.

Так, данные о смерти Сальдо появились на пропагандистских ресурсах, в частности, РИА Новости, Лента RU, Газета RU. Также эту информацию подтвердил еще один коллаборант – Кирилл Стремоусов. Публиковались эти новости в промежутке между 12 и 12:20. Уже через несколько часов все эти новости были удалены, однако в сети остались снимки с экрана.

На момент выхода новости точно не было известно, умер ли гауляйтер Сальдо, или нет, но история с распространением и удалением таких новостей выглядит в меньшей степени очень странно.

Тем временем на российских телеканалах появился так называемый "замглавы" администрации оккупированной Новой Каховки Виталий Гура. Предателя российские СМИ "похоронили" еще 6 августа после того, как он якобы получил ранение у собственного дома. Тогда сообщалось, что он скончался по дороге в больницу в оккупированном Крыму. В понедельник, 12 сентября, выяснилось, что смерть предателя Гуры являлась инсценировкой российской ФСБ, чтобы не допустить реального нападения на него.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывший украинский нардеп "Слуги народа" Алексей Ковалев был найден мертвым в своем доме в поселке Голая Пристань. Примечательно, что Ковалев после начала вторжения россиян перешел на сторону оккупантов и не скрывал радости от того, что они захватили Херсонщину. В июле стало известно, что он получил в оккупационной администрации Херсонской области должность "замглавы по вопросам сельского хозяйства". С момента назначения на эту должность предателя Украины пытались взорвать, однако тогда он отделался незначительными ранениями.