Наступ ЗСУ у Харківській області: окупанти за тиждень втратили техніки на півмільярда доларів

Багато техніки росіяни просто віддали ЗСУ

Під час контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку окупанти втратили техніки на понад пів мільярда доларів.

Як повідомляє Forbes, у період з 6 по 11 вересня окупанти втратили вбитими 2850 солдатів та 590 одиниць бойової техніки, серед якої 86 танків та 158 одиниць бронетехніки.

За зразковими оцінками загальна вартість втраченої техніки оцінюється в 670 мільйонів доларів США. Хоча більшість техніки було знищено, проте та частина, яка потрапила до рук ЗСУ як трофеї, теж виглядає переконливо.

Так повідомляється, що арсенали українських захисників поповнилися 129 одиницями техніки на близько 104 мільйонів доларів. Одні лише гаубиці Мста-С та Мста-Б, яких було захоплено 9 штук, оцінюються у понад $43 мільйони. Варто зазначити, що тут враховували лише техніку, захоплену в період з 6 по 10 вересня.

Найбільш цінною втратою для росіян став комплекс РЕБ "Москва-1", який оцінюється у 57 мільйонів. За ним слідують винищувач-бомбардувальник Су-34 та контрбатарейна система "Зоопарк 1" (36 та 25 мільйонів доларів відповідно).

Як повідомлялося, радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що фаза швидкого просування ЗСУ завершилася і перейшла у фазу закріплення на нових позиціях.