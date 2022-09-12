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Війна — день 201: окупанти в паніці тікають від ЗСУ, але посилюють терор мирних жителів

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Вторгнення триває 201 день
Вторгнення триває 201 день

Оперативно про головне 12 вересня

Повномасштабне вторгнення російських сил до України триває вже 201 день. Українські військові продовжують вибивати окупантів з Харківської області та звільнили понад три тисячі квадратних кілометрів території, а руйнація північної осі російського фронту навела паніку не лише на їхніх солдатів, а й на пропагандистів. Проте кремль, очевидно, не зміг змиритися з подібним приниженням і продовжує тероризувати мирне населення, завдаючи ударів, у тому числі й по об’єктах критичної інфраструктури, щоб залишити мирних українців без світла та тепла.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 12 вересня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

Нагадаємо, про події 9 вересня можна прочитати у зведенні: "Війна — день 198: неймовірні успіхи ЗСУ на фронті, смерть королеви Великобританії"

А з даними за 10 вересня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 199: ЗСУ розвивають успіх на Харківщині, а у росіян істерика"

Що відбувалося в Україні 11 вересня читайте у трансляції: "Війна — день 200: росіяни тікають від ЗСУ, Запорізьку АЕС зупинено"

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#Україна #Росія #Війна