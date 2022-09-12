ВСУ бьют "в хвост и гриву" захватчиков на Юге: уничтожено 40 оккупантов, четыре танка и склад с боеприпасами
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Обстановка в операционной зоне остается сложной, но контролируемой
Украинские военные продолжают наносить врагу мощные удары не только в Харьковской области, но и на Юге страны, склоняя его к новым "жестам доброй воли".
Так, в течение прошедших суток ВСУ уничтожили склад боеприпасов рашистов в Каховке, район сосредоточения вражеского вооружения и техники, станцию РЭБ, живую силу и технику россиян, сообщили в Оперативном командовании "Юг".
"Обстановка в операционной зоне остается сложной, но контролируемой. Враг ведет воздушную разведку, продолжает огневое поражение позиций наших подразделений, пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения, маневрирует войсками, имитируя прибытие резервов", — сообщили военные.
Сообщается, что в течение боевого дня враг нанес 19 авиационных ударов вдоль линии столкновения, на что украинские воины ответили только тремя, но какими!
По данным военных, за прошедший день потерял:
- 40 человек личного состава;
- 4 танка;
- 4 единицы бронированной техники;
- 3 самоходных гаубицы "Мста-С";
- склад боеприпасов в Каховке.
Фрагмент одного из боев на юге страны показал военкор Андрей Цаплиенко.
В целом ВСУ продвигаются вглубь временно оккупированных территорий Николаевской и Херсонской областей, однако Силы обороны решили пока не озвучивать названия освобожденных населенных пунктов юга Украины. Об этом сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"Мы не объявляем населенные пункты для того, чтобы удержаться от лишнего внимания врага. В частности, сегодняшняя ночь и первая половина дня очень ярко продемонстрировали, что он усиливает атаки на том направлении, где нет успеха на суше", — пояснила она.
Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что из-за провала на фронте российские оккупанты наносят мощные ракетные удары по гражданским жителям и обстреливают гражданскую инфраструктуру. Таким образом, оккупанты пытаются продемонстрировать, что у них все еще есть военная мощь.
Ранее "Телеграф" сообщал, что враг потерял переправу в Новой Каховке и вынужден отступать – будем надеяться, что это станет устойчивой тенденцией.