ВСУ бьют "в хвост и гриву" захватчиков на Юге: уничтожено 40 оккупантов, четыре танка и склад с боеприпасами

Обстановка в операционной зоне остается сложной, но контролируемой

Украинские военные продолжают наносить врагу мощные удары не только в Харьковской области, но и на Юге страны, склоняя его к новым "жестам доброй воли".

Так, в течение прошедших суток ВСУ уничтожили склад боеприпасов рашистов в Каховке, район сосредоточения вражеского вооружения и техники, станцию РЭБ, живую силу и технику россиян, сообщили в Оперативном командовании "Юг".

"Обстановка в операционной зоне остается сложной, но контролируемой. Враг ведет воздушную разведку, продолжает огневое поражение позиций наших подразделений, пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения, маневрирует войсками, имитируя прибытие резервов", — сообщили военные.

Сообщается, что в течение боевого дня враг нанес 19 авиационных ударов вдоль линии столкновения, на что украинские воины ответили только тремя, но какими!

По данным военных, за прошедший день потерял:

40 человек личного состава;

4 танка;

4 единицы бронированной техники;

3 самоходных гаубицы "Мста-С";

склад боеприпасов в Каховке.

Фрагмент одного из боев на юге страны показал военкор Андрей Цаплиенко.

Фрагмент боя на Юге

В целом ВСУ продвигаются вглубь временно оккупированных территорий Николаевской и Херсонской областей, однако Силы обороны решили пока не озвучивать названия освобожденных населенных пунктов юга Украины. Об этом сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы не объявляем населенные пункты для того, чтобы удержаться от лишнего внимания врага. В частности, сегодняшняя ночь и первая половина дня очень ярко продемонстрировали, что он усиливает атаки на том направлении, где нет успеха на суше", — пояснила она.

Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что из-за провала на фронте российские оккупанты наносят мощные ракетные удары по гражданским жителям и обстреливают гражданскую инфраструктуру. Таким образом, оккупанты пытаются продемонстрировать, что у них все еще есть военная мощь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что враг потерял переправу в Новой Каховке и вынужден отступать – будем надеяться, что это станет устойчивой тенденцией.