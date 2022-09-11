Враг потерял переправу в Новой Каховке и вынужден отступать — ОК "Юг"

Общая обстановка на южном отрезке фронта остается весьма напряженной, но ВСУ держат ее под контролем

За последние несколько недель украинские военнослужащие совершили настоящий прорыв сразу по нескольким направлениям, среди которых и юг. Постепенно продвигаясь под Херсоном, они продолжают держать врага в страхе и заставляют его отступать с уже "насиженных" позиций. Происходит это благодаря прицельным ударам по складам и другим скоплениям сил, а также уничтожению всех имеющихся логистических связей. Так, лишь за последние сутки россияне не досчитались очередной переправы в Новой Каховке.

Об этом отрапортовали представители оперативного командования "Юг" в свежей сводке от 11 сентября. Военные подчеркивают: российские оккупанты пытаются втянуть ВСУ в контрбатарейную борьбу, избегая прямых стычек. Однако все чаще и чаще противник несет серьезные потери и вынужден отступать.

При этом враг продолжает по максимуму использовать доступную ему авиацию — лишь в минувшую субботу они нанесли минимум 20 ударов по позициям украинской армии. В ответ наши защитники десять раз подняли в небо наши самолеты. Неплохо "досыпала" и украинская артиллерия — выполнено больше 350 огневых задач.

Известно, что благодаря этому оккупанты не досчитались минимум 80 солдат, восьми танков, 17 броневиков. Также у врага стало меньше на одну гаубицу "Мста-Б" и беспилотник "Орлан-10".

Успешным стало уничтожение сразу трех складов — в Херсонском, Бериславском и Николаевском районах. Важной целью стала и паромная переправа в Новой Каховке, которой оккупанты лишились окончательно. Теперь убегать с позиций вместе с техникой и награбленным, они могут разве что вплавь.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как Новой Каховке приходится жить в оккупации во время более активного продвижения ВСУ на юге. Люди, конечно же, ждут прихода ВСУ, но оккупанты не особо радуются подобным перспективам.