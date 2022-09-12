Потужний вибух на півдні росії чули кілька міст: що відомо

Вибух прогримів на сотні кілометрів, кажуть росіяни

У понеділок, 12 вересня, у південній частині РФ роздався потужний вибух, який чули мешканці майже всієї Ростовської області. Попередньо, сплеск чули в радіусі 200 кілометрів від епіцентру події, про подробиці якої місцеві рятувальники нічого не можуть сказати. Про це повідомили ростовські ЗМІ.

Зазначається, що вибух чули у Ростові, Азові, Таганрозі, Новошахтинську, Шахтах, Новочеркаську, Аксаї та Єйську. При цьому у Міністерстві з надзвичайних ситуацій повідомили, що не отримали інформації про будь-які вибухи у регіоні.

Міста РФ, де чули вибухи

Поки рятувальники заперечують факт гучного сплеску у Ростовській області, мешканці регіону наперебій пишуть, що вибухова хвиля була такої сили, що в машинах спрацьовували сигналізації, домашні тварини підлітали у повітря, а дехто з росіян ледь не втратив вікна у квартирах, адже земля під будинками аж дрижала.

Тим часом у мережі росіяни публікують відео, як поблизу епіцентру того самого сплеску у небо піднялася хмара диму. Росіяни пишуть, що територіально це село Чалтир у Ростовській області. Мешканці населеного пункту кажуть, що це був не просто сплеск, а справжній вибух. На їх думку, спрацювала система ППО.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зранку 12 вересня "бавовна" сталася у Курській та Білгородській областях РФ. Російська влада повідомила про 10 "прильотів", у яких звинуватила ЗСУ.