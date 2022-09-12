Мощный взрыв на юге россии слышали несколько городов: что известно

Взрыв прогремел на сотни километров, говорят россияне

В понедельник, 12 сентября, в южной части РФ раздался мощный взрыв, который слышали жители почти всей Ростовской области. Предварительно всплеск слышали в радиусе 200 километров от эпицентра происшествия, о подробностях которого местные спасатели ничего не могут сказать. Об этом сообщили ростовские СМИ.

Отмечается, что взрыв слышали в Ростове, Азове, Таганроге, Новошахтинске, Шахтах, Новочеркасске, Аксае и Ейске. При этом в Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что не получили информации о каких-либо взрывах в регионе.

Города РФ, где слышали взрыв

Пока спасатели отрицают факт громкого всплеска в Ростовской области, жители региона наперебой пишут, что взрывная волна была такой силы, что в машинах срабатывали сигнализации, домашние животные подлетали в воздух, а некоторые россияне едва не потеряли окна в квартирах, ведь земля под домами дрожала.

Тем временем в сети россияне публикуют видео, как вблизи эпицентра того самого всплеска в небо поднялось облако дыма. Россияне пишут, что территориально это село Чалтырь в Ростовской области. Жители населённого пункта говорят, что это был не просто всплеск, а настоящий взрыв. По их мнению, сработала система ПВО.

Ранее "Телеграф" сообщал, что утром 12 сентября "бавовна" произошла в Курской и Белгородской областях РФ. Российские власти сообщили о 10 "прилетах", в которых обвинили ВСУ.