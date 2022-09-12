"Хлопки" в Курской и Белгородской областях: что известно (фото, видео)

Ночью жители двух российских областей сообщали о ряде попаданий

Утром, 12 сентября, губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об очередном ночном обстреле пограничного поселка Теткино Глушковского района и обвинил в этом Вооруженные силы Украины.

Такую информацию он сообщил в своем Telegram-канале.

Он отмечает, что было зафиксировано 10 прилетов в районе Белопольской улицы. Система звукового оповещения сработала, поэтому пострадавших нет, но он подчеркивает многочисленные разрушения.

"Предварительно установлены повреждения восьми домов. Кроме того, пострадали дворовые сооружения, забор, частный автомобиль", — подчеркивает губернатор.

Он рассказал, что район обесточен и есть повреждение газопровода, но ремонтная бригада приступила к работе по восстановлению электроснабжения. На место прибыли представители газовой службы. Также идет оценка нанесенного ущерба.

Кроме того, Старовойт опубликовал фотографии разрушений.

К тому же жители Белгородской области сообщали о звуках взрывов, а некоторые районы города Белгород были некоторое время обесточены. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал видео, где, по его словам, ночью горела нефтебаза в том же российском городе.

Как сообщал "Телеграф" ранее, вечером, 11 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по Украине — несколько областей остались без электроэнергии.