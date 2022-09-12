"Хлопки" в Курской и Белгородской областях: что известно (фото, видео)
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Ночью жители двух российских областей сообщали о ряде попаданий
Утром, 12 сентября, губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об очередном ночном обстреле пограничного поселка Теткино Глушковского района и обвинил в этом Вооруженные силы Украины.
Такую информацию он сообщил в своем Telegram-канале.
Он отмечает, что было зафиксировано 10 прилетов в районе Белопольской улицы. Система звукового оповещения сработала, поэтому пострадавших нет, но он подчеркивает многочисленные разрушения.
"Предварительно установлены повреждения восьми домов. Кроме того, пострадали дворовые сооружения, забор, частный автомобиль", — подчеркивает губернатор.
Он рассказал, что район обесточен и есть повреждение газопровода, но ремонтная бригада приступила к работе по восстановлению электроснабжения. На место прибыли представители газовой службы. Также идет оценка нанесенного ущерба.
Кроме того, Старовойт опубликовал фотографии разрушений.
К тому же жители Белгородской области сообщали о звуках взрывов, а некоторые районы города Белгород были некоторое время обесточены. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал видео, где, по его словам, ночью горела нефтебаза в том же российском городе.
Как сообщал "Телеграф" ранее, вечером, 11 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по Украине — несколько областей остались без электроэнергии.