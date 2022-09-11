Колишнього голову СБУ Харківщини затримали – ЗМІ

Повідомляється, що затримання відбулося в одній із західних областей

Колишнього голову Управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна, якого звільнили з посади у травні, затримали та оголосили підозру у держзраді.

Як повідомляє "Суспільне" на два джерела у правоохоронних органах, Дудіна затримали в одній з областей на заході України. Повідомляється також, що його підозрюють у державній зраді та залишенні місця служби.

Зазначається, що журналісти намагалися запитати коментар у Держбюро розслідувань і самого Дудіна, проте це їм не вдалося.

Нагадаємо, Дудін був призначений на цю посаду в березні 2020 року, а 29 травня президент України Володимир Зеленський звільнив його посаду.

"Звільнив голову СБУ (Харківської, ред.) області. За те, що він не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав лише про себе особисто", — аргументував своє рішення президент.

Після цього Дудін повідомив, що "справжньою" причиною звільнення вважає "інтриги голови адміністрації області Олега Синегубова". Після цього він публікував пости та відео з критикою голови ОВА, мера міста та інших чиновників.