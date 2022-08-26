СБУ затримала власного співробітника, підозрюють держзраду: стало відомо його ім'я

Чиновник агітував підлеглих переходити на бік російських окупантів

У п'ятницю, 26 серпня, підозру у держзраді отримав один з керівників військового навчального підрозділу СБУ. Посадовця підозрюють у тому, що він агітував підлеглих перейти на бік ворога.

Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі Офісу генерального прокурора. Тим часом джерела "Телеграфу" у Службі безпеки України зазначили, що мова йде про Юрія Рябуху, який тимчасово виконував обов’язки начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

"За даними слідства, підозрюваний, упродовж лютого – березня 2022 року схиляв військовослужбовців не чинити опір збройним силам держави-агресора та перейти на бік ворога", — повідомили в Офісі генпрокурора.

Юрій Рябуха затриманий і вже перебуває під вартою

Зазначається, що підозрюваному вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Примітно, що Служба безпеки Україна затримання свого співробітника назвала "очищенням власних лав", зазначивши, що заходи з викриття зрадника проводили у кілька етапів та за процесуального керівництва Офісу генпрокурора.

Додамо, що Юрій Рябуха у 2018 році обіймав посаду заступника начальника управління СБУ у Харківській області.

Нагадаємо, що 11 серпня СБУ затримала у Києві глибоко законспірованого російського шпигуна. Його завданням було допомагати ворогу у різні способи зривати постачання західної зброї. А за тиждень до цього спецслужба викрила та затримала помічника чинного народного депутата, який планував у разі захоплення Черкаської області росіянами очолити окупаційну адміністрацію.