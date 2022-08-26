СБУ задержала собственного сотрудника, подозревают госизмену: стало известно его имя

Чиновник агитировал подчиненных переходить на сторону российских оккупантов

В пятницу, 26 августа, подозрение в госизмене получил один из руководителей военного учебного подразделения СБУ. Чиновника подозревают в том, что он агитировал подчиненных перейти на сторону врага.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале Офиса генерального прокурора. Между тем, источники "Телеграфа" в Службе безопасности Украины отметили, что речь идет о Юрии Рябухе, который временно исполнял обязанности начальника Института подготовки юридических кадров для Службы безопасности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

"По данным следствия, подозреваемый в течение февраля — марта 2022 года склонял военнослужащих не сопротивляться вооруженным силам государства-агрессора и перейти на сторону врага", — сообщили в Офисе генпрокурора.

Юрий Рябуха задержан и уже находится под стражей

Отмечается, что подозреваемому уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Примечательно, что Служба безопасности Украины задержание своего сотрудника назвала "очищением собственных рядов", отметив, что мероприятия по разоблачению предателя проводились в несколько этапов и при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора.

Добавим, что Юрий Рябуха в 2018 году занимал должность заместителя начальника управления СБУ в Харьковской области.

Напомним, что 11 августа СБУ задержала в Киеве глубоко законспирированного российского шпиона. Его задачей было помогать врагу разными способами срывать поставки западного оружия. А неделю назад спецслужба разоблачила и задержала помощника действующего народного депутата, который планировал в случае захвата Черкасской области россиянами возглавить оккупационную администрацию.