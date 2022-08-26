СБУ задержала собственного сотрудника, подозревают госизмену: стало известно его имя
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 997
Чиновник агитировал подчиненных переходить на сторону российских оккупантов
В пятницу, 26 августа, подозрение в госизмене получил один из руководителей военного учебного подразделения СБУ. Чиновника подозревают в том, что он агитировал подчиненных перейти на сторону врага.
Об этом говорится в официальном Telegram-канале Офиса генерального прокурора. Между тем, источники "Телеграфа" в Службе безопасности Украины отметили, что речь идет о Юрии Рябухе, который временно исполнял обязанности начальника Института подготовки юридических кадров для Службы безопасности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
"По данным следствия, подозреваемый в течение февраля — марта 2022 года склонял военнослужащих не сопротивляться вооруженным силам государства-агрессора и перейти на сторону врага", — сообщили в Офисе генпрокурора.
Отмечается, что подозреваемому уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Примечательно, что Служба безопасности Украины задержание своего сотрудника назвала "очищением собственных рядов", отметив, что мероприятия по разоблачению предателя проводились в несколько этапов и при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора.
Добавим, что Юрий Рябуха в 2018 году занимал должность заместителя начальника управления СБУ в Харьковской области.
Напомним, что 11 августа СБУ задержала в Киеве глубоко законспирированного российского шпиона. Его задачей было помогать врагу разными способами срывать поставки западного оружия. А неделю назад спецслужба разоблачила и задержала помощника действующего народного депутата, который планировал в случае захвата Черкасской области россиянами возглавить оккупационную администрацию.