Бывшего главу СБУ Харьковщины задержали - СМИ

Сообщается, что задержание произошло в одной из западных областей

Бывшего главу Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина, которого уволили с должности в мае, задержали и объявили подозрение в госизмене.

Как сообщает "Суспільне" на два источника в правоохранительных органах, Дудина задержали в одной из областей на западе Украины. Сообщается также, что его подозревают в государственной измене и оставлении места службы.

Отмечается, что журналисты пытались запросить комментарий у Госбюро расследований и у самого Дудина, однако это им не удалось.

Напомним, Дудин был назначен на этот пост в марте 2020 года, а 29 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил его занимаемой должности.

"Уволил главу СБУ (Харьковской, — ред.) области. За то, что он не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично", — аргументировал свое решение президент.

После этого Дудин сообщил, что "настоящей" причиной своего увольнения считает "интриги главы администрации области Олега Синегубова". После этого он публиковал посты и видео с критикой главы ОВА, мэра города и других чиновников.