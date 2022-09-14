ЗСУ на Харківщині захопили ворожих танків більше, ніж у всій армії Угорщини: подробиці

ЗСУ отримали майже півсотні російських танків

Українські захисники під час контрнаступу в період з 7 по 11 вересня змогли знищити, вивести з ладу або захопити не менше 338 одиниць російської техніки.

Як йдеться у зведенні аналітиків проєкту Oryx, більша частина цієї техніки, що понад 200 одиниць, була просто кинута росіянами під час втечі та потрапила до рук українців у доброму стані.

Варто зазначити, що у своєму зведенні проєкт не поділяє техніку по фронтах, але все ж таки після прориву в Харківській області список техніки помітно зріс, що дозволяє припустити, що більша її частина була видобута саме там.

Усього за підрахунками українська армія змогла захопити щонайменше:

49 танків (ще 15 знищено);

24 БТР (ще 9 знищено);

52 БМП (ще 22 знищені);

32 одиниці артилерії та РСЗВ (ще 7 знищено);

11 МТ-ЛБ.

Також зазначається, що українські підрозділи ППО успішно приземлили два літаки.

Варто зазначити, що 49 танків, які захопили ЗСУ, це можна порівняти за кількістю танків у всій армії Угорщини (46 штук).

Британська розвідка своєю чергою зазначає, що російська 4-та гвардійська танкова Кантемирівська ордена Леніна, Червонопрапорна дивізія імені Ю. В. Андропова, яка вважалася елітною і призначалася для захисту Москви та контратаки у разі війни проти НАТО, втратила майже сотню танків, що складає приблизно половину її техніки.

Загалом за даними на 14 вересня у зведеннях Oryx зазначається, що з початку вторгнення підтверджено втрати росіянами 5970 одиниць техніки, серед яких 1782 одиниці було захоплено ЗСУ. При цьому загальні втрати в техніці з української сторони оцінюються у 1583 одиниці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яких успіхів вдалося досягти нашим військам зі звільнення Харківщини.