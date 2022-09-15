Зброя для України: у росії висунули ультиматум США

захарова заявили, що росію можуть спровокувати на гонку озброєнь

Як відомо, міністр закордонних справ російської федерація марія захарова любить розкидуватися численними погрозами й істерично реагувати на будь-які новини. Наприклад, нещодавно вона назвала латвійців неонацистами, адже Латвія оголосила росію країною-спонсором тероризму.

Цього разу на своєму брифінгу вона погрожувала Сполученим Штатам Америки. За її словами, вони стануть стороную конфлікту, якщо вирішать надати Україні ракети великої дальності ATACMS.

Про це повідомляє російська пропагандистська інформаційна агенція "РИА-Новости".

"Якщо Вашингтон ухвалить рішення про постачання Києву ракет великої дальності, він перейде червону лінію і стане безпосередньою стороною конфлікту. Ми залишаємо за собою право захищати нашу територію всіма засобами, які нам доступні", — наголосила міністр.

За словами марії захарової, в цьому випадку вони повинні будуть "адекватно реагувати" на дії Сполучених Штатів, які "взяли курс на глобальну дестабілізацію ситуації в світі" і провокують на нову гонку озброєнь.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, російські пропагандисти масово вкидають відео, де в напрямку Харківської області ніби їде підкріплення.