Масований ракетний удар по Кривому Рогу: у більшості районів міста зникла вода (оновлено)

У місті було чути меншою мірою шість вибухів

У середу, 14 вересня, росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Прогриміло понад 5 вибухів, після чого у більшості районів міста зникла вода.

Інформацію про ракетний удар вже підтвердив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", — написав він у Telegram о 17:05 14 вересня.

Тим часом у місцевих каналах один за одним почали з'являтися повідомлення про вибухи. Місцеві жителі нарахували їх щонайменше шість. Після ракетного удару у більшості районів Кривого Рогу зникла вода.

Оновлено: В оперативному угрупованні військ "Каховка" додали, що удару по Кривому Рогу росіяни завдали, ймовірно, ракетами Х-101 з Ту-95МС. Був приліт ракети по західній околиці міста. Тим часом заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що росіяни направили максимальну кількість зброї на гідротехнічні споруди, щоб створити надзвичайну ситуацію.

Крім цього, про звуки вибухів також повідомили мешканці Одеси та Запоріжжя, але офіційних підтверджень цього на момент публікації новини не було. Одесити публікують фото зі слідами роботи ППО.

Сліди у небі над Одесою після звуків вибуху

Нагадаємо, що в ніч на 14 вересня російські окупанти вдарили ракетами по Миколаєву. Внаслідок цього були зруйновані та пошкоджені житлові будинки, територія підприємства, автівки та місцева школа. Росіяни били по місту ракетами типу С-300.