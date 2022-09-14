Масований обстріл Миколаєва: озвучено подробиці про загиблих та руйнування
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Місцева влада повідомляє про влучання по житловим масивам
У ніч проти 14 вересня російські загарбники масовано обстріляли місто Миколаїв та селища в Миколаївській області. Внаслідок цього були зруйновані або пошкоджені житлові будинки, територія підприємство, автівки та місцева школа.
Цю інформацію підтвердив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім у своєму Telegram-каналі.
"Орієнтовно о 01:10, 14 вересня, Миколаїв зазнав ракетних обстрілів. За попередніми даними, типу С-300. Пошкоджено навчальний заклад, об’єкти інфраструктури та житлові будинки, зокрема, було влучання біля дев’яти- та п’ятиповерхівки. Також внаслідок влучання на територію підприємств виникла пожежа на виробничій будівлі та займання автівки", — йдеться в повідомленні Кіма.
Він також підкреслив, що внаслідок ворожих обстрілів загинуло двоє людей, троє були поранені, а також ще трьом особам була надана допомога амбулаторно. Пошуки ще однієї людини тривають.
Загалом вночі було зафіксовано 7 влучань. До того ж, був обстріляний Баштанський район Миколаївської області. На щастя там постраждалих немає.
Повідомляється, що на місцях працюють аварійні бригади та комунальники. На деяких вулицях розчищається проїзд для громадського транспорту.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, Харків знову був обстріляний — внаслідок влучання по об'єктам критичної інфраструктури частина України залишилася без світла.