Масований обстріл Миколаєва: озвучено подробиці про загиблих та руйнування

Місцева влада повідомляє про влучання по житловим масивам

У ніч проти 14 вересня російські загарбники масовано обстріляли місто Миколаїв та селища в Миколаївській області. Внаслідок цього були зруйновані або пошкоджені житлові будинки, територія підприємство, автівки та місцева школа.

Цю інформацію підтвердив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім у своєму Telegram-каналі.

"Орієнтовно о 01:10, 14 вересня, Миколаїв зазнав ракетних обстрілів. За попередніми даними, типу С-300. Пошкоджено навчальний заклад, об’єкти інфраструктури та житлові будинки, зокрема, було влучання біля дев’яти- та п’ятиповерхівки. Також внаслідок влучання на територію підприємств виникла пожежа на виробничій будівлі та займання автівки", — йдеться в повідомленні Кіма.

Він також підкреслив, що внаслідок ворожих обстрілів загинуло двоє людей, троє були поранені, а також ще трьом особам була надана допомога амбулаторно. Пошуки ще однієї людини тривають.

Загалом вночі було зафіксовано 7 влучань. До того ж, був обстріляний Баштанський район Миколаївської області. На щастя там постраждалих немає.

Наслідки обстрілу житлових будинків у Миколаєві

Наслідки обстрілу 9-поверхівки в Миколаєві

Постраждала внаслідок обстрілу школа, Миколаїв

Пошкоджені житлові будинки в Миколаєві, 14 вересня

Повідомляється, що на місцях працюють аварійні бригади та комунальники. На деяких вулицях розчищається проїзд для громадського транспорту.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Харків знову був обстріляний — внаслідок влучання по об'єктам критичної інфраструктури частина України залишилася без світла.