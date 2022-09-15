Глава Єврокомісії прибула до України: одна з причин візиту дуже радісна

Це вже третій візит європейського політика до України від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому

Керівниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у четвер, 15 вересня, прибула до Києва з офіційним візитом, який анонсувала днем раніше. У її планах — особиста зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Крім оголошення про деякі приємні зміни у відносинах нашої країни та Євросоюзу, політик має ще одну важливу місію.

Про своє прибуття фон дер Ляйєн повідомила в особистомуTwitter. Як підтвердження вона виклала фотографію, на якій зображена на центральному Київському вокзалі поряд із характерним для "Укрзалізниці" вагоном поїзда. На зустріч із європейським політиком прибуло чимало зустрічаючих, у тому числі й журналістів.

"У Києві, під час мого третього візиту з початку війни росією, — зазначила Урсула фон дер Ляйєн. — Так багато змінилося. Зараз Україна є кандидатом до Євросоюзу".

Приємною місією глави Єврокомісії стане низка переговорів із високопоставленими українськими політиками щодо зближення європейської та української економік, а також громадян, доки наша країна просувається до повноцінного членства в ЄС.

Зазначимо, що напередодні Урсула фон дер Ляйєн запевнила українців, що Європа продовжить систематичний тиск на росію. Більше того — вона переконана, що такі стягнення варто продовжувати, поки "економіка рф не буде розірвана".

Раніше "Телеграф" писав про перспективи вступу України до Євросоюзу за дуже короткі терміни. Прем’єр Денис Шмигаль переконаний, що у нас може все вийти в найближчі кілька років.