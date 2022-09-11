Членство у Євросоюзі не за горами? Шмигаль здивував оптимістичними термінами вступу України до ЄС

Уряд хоче прискорити процес вступу нашої країни до ЄС

Україна хоче виконати всі поставлені Єврокомісією умови в стислий термін і за два роки стати повноправним членом Євросоюзу.

Як заявив під час виступу на зустрічі Ялтинської європейської стратегії прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Україна має намір рухатися максимально швидкими темпами.

"Ми маємо амбіцію максимум за два роки пройти цей шлях і реалізувати нашу мету — бути повноцінною частиною Європейського Союзу", — сказав він.

За словами Шмигаля, за підсумками 200 днів війни Україна спромоглася відстояти свій вибір і продовжить у майбутньому зближуватися із Заходом. Водночас він наголосив, що росія за цей час зазнала стратегічної поразки і залишилася у своїй архаїчній радянській моделі існування зі своєю пропагандою та імперськими амбіціями, які українці не дадуть їй реалізувати.

Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше говорив, що Україна зможе стати рівноцінним членом європейської сім’ї лише за кілька днів — все залежить від подальших дій влади.