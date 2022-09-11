Членство в Евросоюзе не за горами? Шмыгаль удивил оптимистичными сроками вступления Украины в ЕС

Правительство хочет ускорить процесс вступления нашей страны в ЕС

Украина хочет выполнить все поставленные Еврокомиссией условия в сжатые сроки и за два года стать полноправным членом Евросоюза.

Как заявил во время выступления на встрече Ялтинской европейской стратегии премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, наша страна намерена двигаться максимально быстрыми темпами.

"У нас есть амбиция максимум за два года пройти этот путь и реализовать нашу цель — быть полноценной частью Европейского Союза", — сказал он.

По словам Шмыгаля, по итогу 200 дней войны Украина смогла отстоять свой выбор и продолжит в будущем сближаться с Западом. В то же время он подчеркнул, что россия за это время одержала стратегическое поражение и осталась в своей архаичной советской модели существования со своей пропагандой и имперскими амбициями, которые украинцы не дадут ей реализовать.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее говорил, что Украина сможет стать равноценным членом европейской семьи всего за несколько дней — все зависит от дальнейших действий властей.