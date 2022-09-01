"Знаем, что поставлено на карту": Кулеба дал прогноз насчет вступления Украины в Евросоюз

Отечественные власти работают над как можно более быстрым получением статуса члена ЕС

После получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе Украина начала активно работать над выполнением рекомендаций иностранных инстанций для дальнейшей евроинтеграции. По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, большинство людей уверены, что процесс получения статуса полноценного члена ЕС у нашей страны займет годы. Однако он не отбрасывает и варианта с тем, что мы сможем стать равноценными членами европейской "семьи" всего за несколько дней — все зависит от дальнейших действий властей.

Об этом он рассказал в ходе конференции "Форум 2000", которая проходила в чешской Праге, передает пресс-служба МИД Украины. Чиновник говорит, что единственное требование украинцев — справедливая оценка усилий со стороны европейских партнеров.

На данный момент из семи обязательных рекомендаций наше государство выполнило всего одно — Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) наконец-то получила своего руководителя. Как известно, им стал Александр Клименко, выигравший конкурс еще в декабре прошлого года. С учетом того, что от момента получения Украиной статуса кандидата прошло чуть больше месяца, это уже хорошее продвижение.

"Поверьте мне, мы очень сильно настроены, знаем, что поставлено на карту, — говорит Кулеба. — Мы настроены внедрить эти рекомендации и спрашивать уже не о том, что будет дальше, а когда именно это будет. Думаю, мы заслуживаем немного оптимизма".

По мнению министра, это не совсем справедливо, когда вопрос членства Украины в ЕС обычно влечет за собой рассуждения о процессе, затянутом на года.

"Если мы готовы действовать быстро, то и Евросоюз должен действовать так же, — убежден чиновник. — Говорят, возможно, это не произойдет за ночь — получение членства в ЕС. Это может случиться и за две ночи, не на протяжении [многих] лет".

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Напомним, ранее "Телеграф" писал, повлияет ли на вступление Украины в Евросоюз тот факт, что часть наших территорий все еще временно оккупирована российской федерацией. Вопрос также разъяснял Дмитрий Кулеба.