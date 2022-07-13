Оккупация части Украины россией: Кулеба объяснил, помешает ли это вступлению в ЕС

В ведомстве отмечают, что переговорный процесс по членству может быть крайне трудным

В Министерстве иностранных дел заявили, что найти политическое решение для того, чтобы временно оккупированные территории Украины не стали блоком на момент вступления государства в Европейский Союз. В частности, по словам Дмитрия Кулебы, в настоящее время в ЕС наблюдается достаточно большое количество конфликтных вопросов, которые находятся под сенью систематических переговоров.

Об этом украинский министр сообщил во время своего интервью для иностранного издания El Pais, приведя в пример Испанию, которая является членом Европейского Союза и имеет прямой конфликт с Великобританией из-за Гибралтара. По словам Кулебы, Кипр также входит в список членов ЕС, несмотря на то, что остров разделен Турцией.

"Очевидно, мы хотим, чтобы война закончилась, и мы хотим освободить нашу территорию", — объяснил он.

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Также министр отметил, что переговорный процесс по вступлению Украины в Евросоюз может быть крайне трудным из-за разных интересов. Однако подчеркнул, что главной целью дипломатии является поиск баланса.

"Членство Украины однозначно сделает Европейский Союз более сильным", — подытожил Кулеба.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинский министр Дмитрий Кулеба прокомментировал решение НАТО по отказу передавать Украине тяжелое вооружение в виде танков и самолетов.