Окупація частини України росією: Кулеба пояснив, чи завадить це вступу до ЄС

У відомстві відзначають, що переговорний процес щодо членства може бути вкрай важким

У Міністерстві закордонних справ заявили, що віднайти політичне рішення для того, аби тимчасово окуповані території України не стали блоком на момент вступу держави до Європейського Союзу. Зокрема, за словами Дмитра Кулеби, наразі у ЄС спостерігається досить велика кількість конфліктних питань, котрі знаходяться під покровом систематичних переговорів.

Про це український міністр повідомив під час свого інтерв'ю для іноземного видання El Pais, привівши як приклад Іспанію, котра є членом Європейського Союзу та має прямий конфлікт із Великою Британією через Гібралтар. За словами Кулеби, Кіпр також входить до списку членів ЄС попри те, що острів розділено Туреччиною.

"Очевидно, ми хочемо, щоб війна закінчилася, і ми хочемо звільнити нашу територію", — пояснив він.

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Також міністр відзначив, що переговорний процес щодо вступу України до Євросоюзу може бути вкрай важким через різні інтереси. Проте наголосив, що головною метою дипломатії є пошук балансу.

"Членство України однозначно зробить Європейський Союз сильнішим", — підсумував Кулеба.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як український міністр Дмитро Кулеба прокоментував рішення НАТО щодо відмови передавати Україні важке озброєння у вигляді танків і літаків.