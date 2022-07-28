Эпопея завершилась: назначен долгожданный глава САП

Кандидатуру Клименко, выигравшего конкурс на главу САП еще в декабре, утвердил новый генпрокурор Костин

Сразу после назначения Андрея Костина на должность генерального прокурора Украины стало известно еще и имя главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. После долгого и сложного процесса избрания им стал Александр Клименко. Кандидатуру утвердил генпрокурор. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Руководитель ОП поздравил обоих юристов с назначением и очертил перед ними фронт работ. "Борьба с коррупцией является приоритетом для нашего государства, поскольку от его успешности зависит наша инвестиционная привлекательность и свобода бизнеса. А наша ГПУ, в частности, имеет важную миссию — расследование преступлений россии против Украины. Мы должны привлечь к ответственности российских преступников", — написал Ермак.. Он также назвал антикоррупционную инфраструктуру, ключевой частью которой является САП, важной составляющей демократии в Украине.

Клименко выиграл конкурс на должность главы САП еще в декабре. Но тогда комиссия, которая должна была утвердить результаты конкурса, не справилась с этой задачей. Таким образом, Специализированная антикоррупционная прокуратура, созданная в 2015 году, по требованию западных партнеров Украины, оставалась без руководителя с августа 2020 года. Тогда за несколько месяцев до завершения своих полномочий уволился ее предыдущий глава Назар Холодницкий. Все это время САП руководили исполняющие обязанности — люди с ограниченным перечнем полномочий, а ключевыми делами занимался генпрокурор – до 19 июля этот пост занимала Ирина Венедиктова. В течение почти двух лет члены комиссии фактически саботировали назначение главы САП, срывая свои заседания.

Читайте также: Категория Украина Рада назначила нового генпрокурора: кто будет вместо Венедиктовой Костин перейдет в Офис генпрокурора с поста председателя парламентского комитета по правовой политике

В задачи САП входят громкие коррупционные преступления – большие растраты и крупные взятки, а также соответствующие дела против высших должностных лиц государства. При этом расследованием этих дел занимаются детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Именно выходцем из НАБУ и является Александр Клименко. Его самыми громкими делами в этой должности стали расследования деятельности бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. В Бюро Клименко работал с 2016 года – начинал как старший детектив и достаточно быстро дорос до уровня руководителя отдела. Трудился над самыми громкими делами НАБУ. Конкурс на должность главы САП Клименко выиграл у 111 претендентов, в числе которых был также новоназначенный генпрокурор Костин.

Как сообщал "Телеграф", необходимость скорейшего назначения главы САП отмечал президент Владимир Зеленский 17 июля — в день, когда он отстранил предыдущую генпрокурорку Ирину Венедиктову.