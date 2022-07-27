Рада назначила нового генпрокурора: кто будет вместо Венедиктовой

Костин перейдет в Офис генпрокурора с поста председателя парламентского комитета по правовой политике

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Костин возглавил Офис Генпрокурора, как это предлагал президент Владимир Зеленский. За его назначение проголосовали 299 народных депутатов, сообщила представитель партии Юлия Палийчук. Из них 220 — "слуги".

До назначения генеральным прокурором Костин возглавлял парламентский комитет по правовой политике. Его должность в Раде теперь займет коллега по "Слуге народа", адвокат Денис Маслов.

Костин возглавит Офис генпрокурора вместо Ирины Венедиктовой, пробывшей в должности более двух лет – с марта 2020 года. До этого она также возглавляла комитет Рады по правовой политике. Венедиктова была отстранена 17 июля, а 19 июля уволена с должности. В "Слуге народа" пообещали, что в скором времени ее ждет новое заметное предназначение.

Андрею Костину 49 лет. Он одессит. По специальности – адвокат. На момент последних выборов в Верховную Раду был заместителем председателя Совета адвокатов Одесской области.

До попадания в парламент был опыт участия в политике на местном уровне. В 2010 году Костин прошел в Одесский горсовет от партии "Фронт перемен" Арсения Яценюка. В 2019 году баллотировался в Верховную Раду уже по списку "Слуги народа" под 108-м номером и оказался в проходной части. Как нардеп был участником Трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта на востоке Украины, входил в рабочую подгруппу по политическим вопросам. Был также членом Национального совета по антикоррупционной политике.

В 2021 году Костин выдвинул свою кандидатуру на должность главы Специальной антикоррупционной прокуратуры, но не смог пройти собеседование. Журналисты нашли у него неучтенный в декларации доход от продажи одесской квартиры, обвинили его в кумовстве и причастности к блокированию судебной реформы, когда он был председателем комитета Рады по правовой политике.

В том же году он получил награду "Заслуженный юрист Украины". Ее ему вручили в честь 30-летия независимости.

Костина называют человеком главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Таким образом, он вписывается в тренд усиления влияния Ермака на высшие эшелоны украинской власти, о котором ранее подробно писал "Телеграф".