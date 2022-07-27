Зеленский предложил Раде кандидатуру нового генпрокурора

Проект постановления уже прошел утверждение у руководства парламента и направлен в соответствующий комитет

Инсайдерская информация из Верховной Рады о том, что следующим генеральным прокурором Украины станет депутат от "Слуги народа" Андрей Костин, подтвердилась. Президент Украины Владимир Зеленский внес его кандидатуру на рассмотрение парламента.

Карточка соответствующего проекта постановления опубликована на сайте Рады. Судя по описанию прохождения документа, он уже одобрен руководством парламента и находится на рассмотрении в соответствующем комитете. Проект был представлен 27 июля. Дата голосования пока не определена.

Костин должен сменить на должности главы Офиса генерального прокурора Ирину Венедиктову. Ее президент отстранил от должности 17 июля, а уже 19 июля Рада большинством голосов окончательно отправила Венедиктову в отставку. Сейчас обязанности генпрокурора исполняет ее бывший заместитель Алексей Симоненко.

Как сообщал "Телеграф", о том, что Костин продолжит традицию перевода главы парламентского комитета по правовой политике на должность генпрокурора, сообщил нардеп Ярослав Железняк. Ранее такой же путь прошла его предшественница.

Костин был депутатом горсовета Одессы, куда избрался от партии "Народный фронт", в парламент же он прошел как представитель "Слуги народа". В 2021 году Костин подавал свою кандидатуру на пост главы Специальной антикоррупционной прокуратуры, но не прошел собеседование. СМИ также нашли у него несколько признаков несоответствия этой должности – в частности, неточности в декларации, вероятные случаи кумовства в его окружении и причастность к блокированию судебной реформы.

Костина называют человеком главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Накануне представления кандидатуры он входил в тройку вероятных кандидатов на должность генпрокурора.