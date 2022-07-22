Люди Ермака и "хайповый" министр: кто в шорт-листе на должность генпрокурора

Кто претендует на должность генпрокурора и каких изменений ожидать в правительстве.

Среди вероятных кандидатов на должность нового генерального прокурора сейчас три кандидата, назначение состоится уже в ближайшую неделю, когда будет следующее заседание Верховной Рады. Об этом "Телеграфу" сообщили два источника в парламенте.

"В настоящее время есть три кандидата: звучат фамилии Андрея Костина (народный депутат от "Слуги народа", — Ред.), Дениса Малюськи (министр юстиции, — Ред.), Олега Кипера (прокурор Киева, — Ред.). Кипер и Костин — люди Ермака, но под Костина проще всего собрать голоса в Раде", — отмечает источник издания.

Назначение состоится уже в ближайшую неделю, тогда назначено несколько заседаний украинского парламента. В настоящее время исполняет обязанности генпрокурора бывший заместитель Ирины Венедиктовой Алексей Симоненко.

Как известно, Ирину Венедиктову сняли с должности 19 июля. В политикуме ходили слухи, что ее могут назначить послом в одну из европейских стран. Также в тот же день уволили главу СБУ Ивана Баканова.

Впрочем, по данным источников, это далеко не последние перестановки в Кабмине. Ожидается, что в ближайшее время в Украины появится новый премьер-министр. На эту должность сватают Алексея Резникова, однако есть и другие желающие.