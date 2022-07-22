Украина скоро получит новых глав СБУ и Генпрокуратуры: что известно

Нардеп анонсировал и другие кадровые изменения

В Украине продолжаются кадровые изменения. В частности, уже во время ближайшего пленарного заседания Верховной Рады планируется назначение нового председателя Службы безопасности, а также нового генерального прокурора вместо уволенных Баканова и Венедиктовой.

Соответствующую информацию в пятницу, 22 июля, в своем телеграмм-канале обнародовал народный депутат Ярослав Железняк. Согласно его сообщению известно, что проведение следующего пленарного заседания запланировано на предстоящую неделю.

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"На следующей неделе и ближайшем пленарном заседании будет назначен и новый Председатель СБУ и новый Генпрокурор Украины. Первые вопросы повестки дня", — говорится в тексте публикации на канале "Железного нардепа".

Кроме того, по словам политика, кроме новых назначений на руководящие должности главных прокуратуры и СБУ страны вероятны и другие кадровые изменения.

Следует отметить, что по состоянию на 22 июля на официальном сайте Верховной Рады Украины никакой постановки о внесении кандидатур на пост руководителя Службы безопасности и генерального прокурора размещено не было.

Отметим, что, по информации источников "Телеграфа", есть три возможных кандидата на пост генерального прокурора Украины, один из них — Денис Малюська.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых изменений в главном управлении СБУ. Украинский лидер уволил с должности шесть человек, занимавших руководящие должности в ведомстве, одновременно назначив троих из них на те же должности Службы, однако в других регионах страны.

Также следует добавить, что к моменту назначения нового руководителя СБУ, временно исполняющим обязанности главы ведомства стал первый заместитель Баканова Василий Малюк.