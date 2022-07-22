Україна скоро отримає нових глав СБУ та Генпрокуратури: що відомо

Нардеп анонсував і інші кадрові зміни

В Україні тривають кадрові зміни. Зокрема, вже під час найближчого пленарного засідання Верховної Ради планується призначення нового голови Служби безпеки, а також нового генерального прокурора, замість звільнених Баканова та Венедіктової.

Відповідну інформацію у п'ятницю, 22 липня, у своєму Телеграм-каналі оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк. Згідно його допису відомо, що проведення наступного пленарного засідання заплановано на прийдешній тиждень.

"На наступному тижні та найближчому пленарному засіданні буде призначено і нового Голову СБУ і нового Генпрокурора України. Перші питання порядку денного", — йдеться в тексті публікації на каналі "Залізного нардепа".

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Крім того, за словами політика, крім нових призначень на керівні посади головних прокуратури та СБУ країни, ймовірні й інші кадрові зміни.

Варто відзначити, що станом на 22 липня на офіційному сайті Верховної Ради України жодної постановки щодо внесення кандидатур на пост керівника Служби безпеки та генерального прокурора, розміщено не було.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський провів низку кадрових змін у головному управлінні СБУ. Український лідер звільнив з посади шістьох осіб, які займали керівні посади у відомстві, водночас призначивши трьох із них на ті самі посади Служби, проте в інших регіонах країни.

Також варто додати, що до моменту призначення нового керівника СБУ, тимчасово виконуючим обов'язки голови відомства став став перший заступник Баканова Василь Малюк.