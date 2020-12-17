Скачать
Четверг, 17.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Вероятно, Кернес умер не сегодня, а Аваков уже берет Харьков под свой контроль - источник
Вероятно, Кернес умер не сегодня, а Аваков уже берет Харьков под свой контроль - источник
Итоги 17 декабря: Кернес умер, Лещенко и Шкарлет стали министрами, Путин дал пресс-конференцию онлайн
Итоги 17 декабря: Кернес умер, Лещенко и Шкарлет стали министрами, Путин дал пресс-конференцию онлайн
Необычный чизкейк с Oreo: судья "Мастер Шеф" поделился рецептом праздничного десерта (фото, видео)
Необычный чизкейк с Oreo: судья "Мастер Шеф" поделился рецептом праздничного десерта (фото, видео)
Церемония The Best FIFA Football Awards 2020: онлайн-трансляция (видео)
Церемония The Best FIFA Football Awards 2020: онлайн-трансляция (видео)

Вы точно министр юстиции? Малюська взволновал сеть фото с утюгом и паяльником

Вы точно министр юстиции? Малюська взволновал сеть фото с утюгом и паяльником
20:12 Сегодня Телеграф Фото: twitter

17 декабря министр юстиции Украины Денис Малюська отличился своим поздравлением госисполнителей с праздником.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

На своей странице в соцсети Малюська выложил фото, на котором он держит в руках паяльник и утюг, с подписью "где-то таким было представление о "принудительном взыскании задолженности" в 90-х".

Он также добавил, что сейчас эти слова уже ассоциируются с работой исполнителя на компьютере.

"Я в курсе, что АСВП подвисает (за месяц будет летать), зарплаты небольшие, работы много и стороны исполнительного производства проклинают. Но система постоянно меняется к лучшему", - отметил он.

В свою очередь пользователи сети не остались равнодушны и высказались о поздравлении.

Многие люди остались недовольны таким "образом" министра.

Читайте также в материале "Телеграфа": В ТКГ впервые произошел скандал с использованием грязной нецензурной брани - подробности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Денис Малюська.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Каким мэр Харькова Кернес был в молодости: редкие фото
02 Журналист задал неудобный вопрос Путину и получил на него ответ еще до прямой линии
03 Несколько жен и трое детей: какая семья была у Кернеса
04 В реакции Офиса Зеленского на смерть Кернеса нашли интересный момент
05 Вероятно, Кернес умер не сегодня, а Аваков уже берет Харьков под свой контроль - источник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вы точно министр юстиции? Малюська взволновал сеть фото с утюгом и паяльником
Вы точно министр юстиции? Малюська взволновал сеть фото с утюгом и паяльником
«Давай по новой, Миша»: самые яркие высказывания Кернеса собрали в одном видео
«Давай по новой, Миша»: самые яркие высказывания Кернеса собрали в одном видео
Вокруг одна бутафория: Россия опозорилась с «новыми» самолетами (видео)
Вокруг одна бутафория: Россия опозорилась с «новыми» самолетами (видео)
В России рабочих заставили полоть траву под снегом (видео)
В России рабочих заставили полоть траву под снегом (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь