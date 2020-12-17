Вы точно министр юстиции? Малюська взволновал сеть фото с утюгом и паяльником

17 декабря министр юстиции Украины Денис Малюська отличился своим поздравлением госисполнителей с праздником.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

На своей странице в соцсети Малюська выложил фото, на котором он держит в руках паяльник и утюг, с подписью "где-то таким было представление о "принудительном взыскании задолженности" в 90-х".

Он также добавил, что сейчас эти слова уже ассоциируются с работой исполнителя на компьютере.

"Я в курсе, что АСВП подвисает (за месяц будет летать), зарплаты небольшие, работы много и стороны исполнительного производства проклинают. Но система постоянно меняется к лучшему", - отметил он.

В свою очередь пользователи сети не остались равнодушны и высказались о поздравлении.

Многие люди остались недовольны таким "образом" министра.

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