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На заседании ТКГ произошел скандал с "грязной руганью": представитель Украины раскрыл детали

На заседании ТКГ произошел скандал с "грязной руганью": представитель Украины раскрыл детали
18:52 Сегодня Телеграф Фото: facebook

16 декабря в ТКГ произошел очередной скандал. Причем, впервые, с использованием грязной нецензурной брани.

Об этом сообщил представитель Донецкой области в украинской делегации на переговорах в ТКГ Сергей Гармаш.

С его слов: "Началось с того, что марионетки РФ из ОРДЛОУ, слишком активно начали заявлять о том, что именно они, а не Россия, являются стороной конфликта, стороной переговоров и даже членом ТКГ. При этом , они обращались к Первому Президенту Украины с провокативными вопросами и требовали ответа, представляет ли он на переговорах государство или себя лично. Чтоб избавить Леонида Макаровича от необходимости опускаться до их уровня, я предложил ответить вместо него. И глава делегации делегировал мне возможность аргументировать позицию делегации относительно заданных вопросов".

"Чтоб прекратить их манипуляции, я, всего-навсего, начал цитировать выдержки из Минских документов, где четко обозначено, кто является членами ТКГ, стороной конфликта и стороной переговоров. Просто цитировал протоколы и соглашения! Я был готов к профессиональной, аргументированной дискуссии, основанной на документах и международном праве. Но в ответ люди, получающие зарплату в российских рублях, стали наперебой орать "кто он такой?" и практически закрикивать мое выступление", - отмечает Гармаш.

Он также рассказал, что "в ходе этого хаоса, некий господин Никаноров, брат "министра" Никаноровой, а, по совместительству, оказывается, целый "глава администрации главы ДНР", с искаженным от злости лицом назвал меня грязным словом, употреблять которое честный человек может только если он либо свечку держал, либо сам принимал участие в моем грехопадении".

В то же время, в ОБСЕ не заметили факта прямого оскорбления члена украинской делегации со стороны нелегитимного участника переговоров. "По крайней мере, никакой реакции – не последовало", - подчеркнул Сергей Гармаш.

"Я расцениваю это как попытку ОБСЕ устранить из процесса обсуждения модели будущего Донбасса полтора миллиона переселенцев, и создание, таким образом, почвы для конфликта в будущем между переселенцами и людьми, мозги которых сегодня ежедневно промываются российской пропагандой. По сути, это является провокацией гражданского конфликта в Украине со стороны ОБСЕ", - отметил он.

Читайте также в материале "Телеграфа": Путин намекнул Зеленскому, что пора ставить крест на фантазиях о мире на Донбассе.

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Украина, Сергей Гармаш, ТКГ.

Автор:

Телеграф
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