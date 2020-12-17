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Пора принять неизбежное: какой вывод должен сделать Зеленский из слов Путина про Донбасс

Пора принять неизбежное: какой вывод должен сделать Зеленский из слов Путина про Донбасс
17:42 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

17 декабря президент Владимир Зеленский отметил, что во всех странах, где есть украинские дипломатические миссии, при каждом случае должен подниматься вопрос восстановления территориальной целостности Украины и возвращения Донбасса, чтобы укреплялась и увеличивалась мировая коалиция в поддержку нашего государства.

Об этом он заявил во время видеоконференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, которая началась в Киеве.

По его словам, сегодня основным внешнеполитическим приоритетом для Украины есть установление мира, суверенитета и территориальной целостности страны в пределах ее международно признанных границ. 

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина сейчас упорно работает над тем, чтобы договоренности лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже были реализованы. Он напомнил, что за год после этой встречи удалось вернуть почти сотню украинских граждан из плена, удается обеспечивать самый продолжительный режим прекращения огня за все годы войны, а конечная задача – прекратить войну и обеспечить мир на украинских условиях.

В то же время президент России Владимир Путин также затронул тему Донбасса на своей пресс-конференции 17 декабря.

По его словам, решение конфликта на Донбассе зависит от правительства Украины.

Путин считает, что после переговоров в Париже в декабре 2019 года удалось установить режим перемирия на Донбассе, однако экономические и политические моменты зависли. При этом он намекнул, что продолжит свою политику в отношении оккупированных территорий.

В свою очередь соучредитель Института будущего Юрий Романенко проанализировал сложившуюся ситуацию.

По его мнению таким образом Путин дал понять Зеленскому, что пора ставить крест на фантазиях о мире.

"Даже идиот понимает, что никакого мир никогда не заключается на условиях проигравшей или самой слабой стороны. В данном случае, Украина и проигравшая, и самая слабая сторона. Однако, Ермак внушил Зеленскому, что можно заключить мир с Россией, а мир - это ключевой тезис программы Зеленского. И он продолжал биться лбом о стену путинской позиции, которую тот сегодня повторил на прессухе", - отметил эксперт.

Романенко убежден, что презденту пора менять стратегию по Донбассу.

"В общем, пора принять неизбежное. Надо прекращать участвовать в переговорах ни о чем. Строить полноценную границу, ставить пограничников, развивать инфраструктуру. Короче говоря, поставить крест на возврате Донбасса с помощью минской магии. Магия сработает только так, как захочет Путин", - резюмировал Романенко.

Читайте также в материале "Телеграфа": Почему Путин и Зеленский по-разному смотрят на заморозку Донбасса? - ответ дал эксперт.

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Все по теме:

Донбасс, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Юрий Романенко.

Автор:

Телеграф
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