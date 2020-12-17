Пора принять неизбежное: какой вывод должен сделать Зеленский из слов Путина про Донбасс

17 декабря президент Владимир Зеленский отметил, что во всех странах, где есть украинские дипломатические миссии, при каждом случае должен подниматься вопрос восстановления территориальной целостности Украины и возвращения Донбасса, чтобы укреплялась и увеличивалась мировая коалиция в поддержку нашего государства.

Об этом он заявил во время видеоконференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, которая началась в Киеве.

По его словам, сегодня основным внешнеполитическим приоритетом для Украины есть установление мира, суверенитета и территориальной целостности страны в пределах ее международно признанных границ.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина сейчас упорно работает над тем, чтобы договоренности лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже были реализованы. Он напомнил, что за год после этой встречи удалось вернуть почти сотню украинских граждан из плена, удается обеспечивать самый продолжительный режим прекращения огня за все годы войны, а конечная задача – прекратить войну и обеспечить мир на украинских условиях.

В то же время президент России Владимир Путин также затронул тему Донбасса на своей пресс-конференции 17 декабря.

По его словам, решение конфликта на Донбассе зависит от правительства Украины.

Путин считает, что после переговоров в Париже в декабре 2019 года удалось установить режим перемирия на Донбассе, однако экономические и политические моменты зависли. При этом он намекнул, что продолжит свою политику в отношении оккупированных территорий.

В свою очередь соучредитель Института будущего Юрий Романенко проанализировал сложившуюся ситуацию.

По его мнению таким образом Путин дал понять Зеленскому, что пора ставить крест на фантазиях о мире.

"Даже идиот понимает, что никакого мир никогда не заключается на условиях проигравшей или самой слабой стороны. В данном случае, Украина и проигравшая, и самая слабая сторона. Однако, Ермак внушил Зеленскому, что можно заключить мир с Россией, а мир - это ключевой тезис программы Зеленского. И он продолжал биться лбом о стену путинской позиции, которую тот сегодня повторил на прессухе", - отметил эксперт.

Романенко убежден, что презденту пора менять стратегию по Донбассу.

"В общем, пора принять неизбежное. Надо прекращать участвовать в переговорах ни о чем. Строить полноценную границу, ставить пограничников, развивать инфраструктуру. Короче говоря, поставить крест на возврате Донбасса с помощью минской магии. Магия сработает только так, как захочет Путин", - резюмировал Романенко.

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