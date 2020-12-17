Путин пообещал и дальше грабить Донбасс: президент РФ сделал циничное заявление

Урегулирование конфликта на Донбассе зависит от украинских властей, считает президент РФ Владимир Путин.

В ходе пресс-конференции 17 декабря он заявил, что после переговоров в Париже в декабре 2019 года удалось установить режим перемирия на Донбассе, однако экономические и политические моменты зависли.

При этом Путин намекнул, что продолжит политику в отношении оккупированных территорий.

"Мы будем и дальше продолжать наращивать поддержку Донбасса. Это будет касаться в первую очередь поддержки промышленности, инфраструктуры и социальной сферы", - заявил Путин.

Стоит подчеркнуть, что с начала боевых действия Россия активно поддерживала сепаратистов своими войсками и военной техникой. Что касается промышленности - многие заводы были вывезены или порезаны на металл, это подтверждают местные жители.

Социальная сфера находится на низком уровне, медицина фактически уничтожена, пенсии и зарплаты мизерные.